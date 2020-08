Com calendário apertado, Palmeiras pode jogar 1ª rodada do Campeonato Brasileiro só às vésperas do Natal

Por terem alcançado a final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians tiveram seus jogos da 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra Vasco e Atlético-GO, respectivamente, adiados pela CBF.

Com um calendário bastante cheio para os próximos meses, porém, o Verdão só deve ter a possibilidade de enfrentar o Cruzmaltino por volta do Natal.

Isto porque o Alviverde terá muitas semanas cheias, disputando partidas do Brasileiro aos sábados/domingos e de Libertadores e Copa do Brasil nos meios de semana.

E, como o Vasco também disputa a Copa do Brasil, há a possibilidade dos vários conflitos de datas empurrarem a partida da 1ª rodada do Brasileirão para as semanas finais de dezembro, quando o campeonato já terá 26 rodadas disputadas.

Lucas Lima durante jogo entre Palmeiras e Vasco, pelo Brasileirão 2019 Cesar Greco/Ag Palmeiras

Em 26 de agosto, por exemplo, o Vasco jogará pela Copa do Brasil.

Já entre março e outubro, o Palmeiras “gastará” diversos meios de semana jogando pela Libertadores.

Em 28/10 e 04/11, por sua vez, atua pelas oitavas da Copa do Brasil.

E, caso vá avançando nos mata-matas, o clube palestrino ficará praticamente sem datas para fazer o jogo contra o Vasco.

Com isso, existe a possibilidade que ele tenha que ser disputado na semana entre os dias 20 e 27 de dezembro, entre a 26ª e a 27ª rodadas do Brasileirão.

Em caso de eliminação palmeirense, porém, o confronto contra o Vasco pode ser encaixado antes das festas natalinas.

Já quanto ao Corinthians, há data para fazer o duelo contra o Atlético-GO em 30 de setembro, já que o Timão não está mais na Libertadores e terá data livre nesse dia.