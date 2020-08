Com Covid-19, Simaria mostra look do isolamento e faz piada sobre prisão

Isolada no próprio quarto, desde que foi diagnosticada com Covid 19, na última sexta-feira (21), Simaria causou ao posar em frente ao espelho, mostrando seu look nos Stories do Instagram. Trajando um macacão laranja, ela se comparou a uma personagem da série espanhola Vis a Vis: “Prisão“.

Também pelas redes sociais, a sertaneja mostrou como tem feito para se comunicar com os filhos, Giovanna, de 9 anos de idade, e Pawel, 3, do casamento com Vicente Escrig. Nas imagens, os três aparecem na parte de baixo da casa, enquanto ela manda uma mensagem.

“Oi, filhos! Meus bebês! Coisas lindas da mamãe. Vocês tão fazendo vídeo meu? Minha palhacinha!“, disse Simaria na varanda do quarto.

Ao anunciar o contágio, em nota oficial, Simaria disse estar completamente assintomática e sendo acompanhada pelo médico David Uip. Ela está em sua mansão, no bairro de Alphaville, na região metropolitana de São Paulo.

Após testar positivo, sua irmã e dupla, Simone, que está grávida, logo tratou de realizar o exame e descartou estar com a doença.

“Eu estive com a Simaria. Fui até a casa dela para buscar meus sobrinhos para brincar com eles e passar o dia comigo. Acabou que ela tinha um presente para mim e aproveitei para gravar um vídeo para o canal, o primeiro presente que ela comprou para o meu bebê. Abracei ela, me deu beijo. Tudo normal“, contou Simone.