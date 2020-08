Com dedo na boca, Pocah se empolga, exibe corpão e deixa web babando

Pocah deixou a web impressionada com o seu novo ensaio sensual. A funkeira não deu detalhes se a imagem foi feita como parte de um novo projeto musical, mas, além das especulações sobre o assunto, os fãs não pouparam elogios para o seu corpo.

Com o dedo na boca, óculos escuros e biquíni sexy, a artista escreveu: “Oi, zebrinha”. O clique empolgante, que mostrou um piercing no umbigo da famosa, já rendeu mais de 156 mil curtidas na publicação em pouco mais de 24 horas.

Nos comentários, o público ficou eufórico com o post e deu destaque para a boa forma de Pocah. “Sempre maravilhosa, não tem como”, exaltou uma seguidora. “Essa zebrinha o zoológico não tem”, brincou outra.

“Primeiro eu vou dar um ‘Oiii’, porque sou educada, e segundo vou te elogiar, porque estás uma zebrinha maravilhosa demais”, afirmou uma terceira. “Como pode ser tão linda?”, questionou mais uma.

No primeiro dia deste mês, a cantora empolgou os internautas na rede social, posou com um biquíni fio dental super cavado e tirou os seus admiradores do sério.

Confira:

