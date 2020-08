Com demissão de Marcius Melhem, Globo tira Seu Boneco da Escolinha

A saída de Marcius Melhem da Globo também afetou os planos para a nova temporada da Escolinha do Professor Raimundo. Com a demissão do ator, que também supervisionava o departamento de humor da emissora, o Seu Boneco, personagem que interpretava no humorístico foi limado dos novos episódios.

Segundo o colunista Fefito, do UOL, o icônico papel, eternizado por Lug de Paula, não foi escalado para nenhum outro ator até o momento. Caso não encontrem um substituto, o dono do bordão “Eu vou para galera!” não deve retornar pelo menos para essa temporada.

Procurada pela publicação, a Globo confirmou que o Seu Boneco não está previsto para a sua nova temporada. Os novos programas serão exibidos inicialmente pelo Canal Viva, e posteriormente ganharia as telhas da Globo também na TV aberta.

Entre as novidades desta nova leva, está a chegada de Marcelo Serrado, que vai assumir o posto de Ptolomeu, que já esteve sob a responsabilidade de Otaviano Costa e Bruno Garcia.

Marcius Melhem anunciou a sua saída da Globo, após 17 anos, na última sexta-feira (14), após passar por um período afastado O desligamento aconteceu em meio a uma série de acusações de assédio moral por parte de outros humoristas contratados pela emissora. O diretor negou todas as suspeitas.