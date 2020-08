Com faz primeira apresentação em Derby, Angulo se torna o 113º estrangeiro a atuar pelo Palmiras

A lista de estrangeiros que já aturam pelo Palmeiras aumentou nesta quarta-feira. Isso porque o colombiano Iván Angulo estreou com a camisa alviverde e se tornou o 113º estrangeiro a jogar pelo clube.

Após passar um tempo emprestado ao Cruzeiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo pediu o retorno do atacante, que teve a possibilidade de entrar em campo pela primeira vez diante do Corinthians, em partida válida pela final do Campeonato Paulista.

“O Angulo é ainda muito menino, estreou numa decisão, meio que se assustou, mas é normal. Eu queria manter a velocidade, o Rony cansou, e eu não queria colocar o time para trás, queria prender o Fagner. Ficamos com qualidade e velocidade”, disse o comandante alviverde após o Derby.

Antes disso, ele já havia sido relacionado para os duelos contra Santo André, pelas quartas de final do Estadual, e Ponte Preta, pela semifinal, mas ainda não tinha ganhado a chance de jogar.

Considerando apenas jogadores da Colômbia, foram oito atletas que já passaram pelo Verdão. A nacionalidade mais frequente é a argentina, com 45 jogadores, seguido de uruguaios, com 20. Ainda há o registro de 12 italianos, 12 paraguaios, três chilenos, dois espanhóis, dois venezuelanos, um boliviano, um húngaro, um japonês, um peruano e um tcheco.

No atual elenco, além de Angulo, também há a presenças de outros estrangeiros, como o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña.