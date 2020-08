Com festa da torcida, Torrent desembarca no Brasil e será apresentando ainda nesta segunda-feira

O substituto de Jorge Jesus enfim está no Brasil. Nas primeiras horas desta segunda-feira, o espanhol Domenèc Torrent desembarcou no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Flamengo, ser apresentado e já comandar o primeiro treinamento.

Por volta das 5h40 o avião de Torrent pousou. No Aeroporto do Galeão, foi recepcionado pelos dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel, além de cerca de 30 torcedores.

O treinador inclusive, já falou como novo comandante do Flamengo, exaltando o clube a oportunidade que lhe foi dada.

“Acho que já posso falar português perfeitamente. No Flamengo, a gente tem que ganhar, ganhar e ganhar. É um dos grandes clubes do mundo. Então, acho que estamos preparados, prontos para tentar ganhar títulos e jogar bonito. Estou muito feliz por fazer parte desse grande clube, dessa grande nação”, comentou.

Primeiros passos de Domenèc Torrent no Rio. O técnico será apresentado oficialmente às 12h30 e já realiza o primeiro treinamento com a equipe no período da tarde.

A agenda de Torrent será agitada nesta segunda-feira. Às 12h30, o espanhol será apresentado no Ninho do Urubu e já comandará seu primeiro treino na parte da tarde com o plantel.