Com maiô cavado, MC Mirella deixa tatuagem íntima à mostra

Usando um maiô super cavado, MC Mirella deu asas à imaginação dos seguidores ao postar um clique ousado no qual exibia seu bumbum imenso e também uma tatuagem pouco discreta, mas bem íntima. Na foto, que já tem mais 630 mil curtidas, ela aparece ainda com a mão na boca, sensualizando.

“Eu fui no cassino e ganhei no poker“, escreveu na legenda, misteriosa. Os fãs, é claro, não perderam a oportunidade de elogiar as curvas da famosa.

“Que delícia“, declarou um seguidor assanhadinho. “Jesus tem poder“, soltou um outro. “Bendito seja o petróleo do qual extraíram o diesel que abasteceu o caminhão que levou o concreto para construir o hospital que essa perfeição nasceu“, comentou uma moça, criativa.

Recentemente, a MC revelou, em participação no Superpop, da RedeTV!, que foi expulsa de casa após assumir a sua bissexualidade aos pais. A cantora, então, contou que foi morar na casa da namorada durante nove meses.

Depois que o seu primeiro relacionamento com uma mulher terminou, ela se mudou para uma pensão na zona norte de São Paulo.

“Foi um baque na época. Eu já estava querendo cantar funk, dançar funk, cheia de tatuagens e apareço com namorada. Eu acabei me relacionando com uma menina da escola e ficamos juntas por 9 meses“, explicou a famosa para Luciana Gimenez.

Confira: