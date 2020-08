Com repórter colecionador de furos, Band sai na frente da concorrência por dois dias seguidos

A Band honrou o DNA do jornalismo e saiu na frente das concorrentes em dois momentos distintos nesta semana. O repórter Maicon Mendes conseguiu a proeza de “furar” a concorrência ao entrevistar com exclusividade a mãe de um jovem morto pela polícia militar durante uma abordagem policial.

A entrevista, exibida na quarta-feira (12), durou quase dez minutos e elevou a audiência do 1º Jornal, que costuma oscilar entre 0,3 e 0,5 ponto, para 1 ponto em plena madrugada. A mulher estava sendo “caçada” pelos veículos de imprensa.

Já no Bora São Paulo, que costuma registrar médias entre 0,4 e 0,6 ponto, Maicon voltou a entrevistar a mãe do garoto e o amigo da vítima, elevando os números do canal para 1,5 ponto. A repercussão foi tanta que Globo, Record, CNN Brasil e companhia enviaram equipes para tentar a mesma entrevista. A reportagem repercutiu no Brasil Urgente e nos noticiários da Band News, Rádio Band News FM e Rádio Bandeirantes.

No dia seguinte, Mendes voltou a noticiar com exclusividade uma operação da Polícia Civil para prender integrantes de uma quadrilha que aplicavam golpes financeiros. O repórter da Band mostrou as prisões ao vivo e ainda entrevistou o delegado do caso, de Regente Feijó, região de Presidente Prudente, no interior de SP. A reportagem, assim como na véspera, rendeu o pico de audiência do Bora São Paulo e do Bora Brasil, além do Aqui na Band.

Maicon Mendes é um dos principais repórteres da Band, e visto como um “coringa” nos bastidores. Foi de responsabilidade dele a exclusiva sobre uma família de brasileiros que morreu durante as férias no Chile. Ele foi o único repórter a entrar no prédio onde os brasileiros estavam hospedados. Recentemente, o jornalista mostrou com exclusividade a saga de Ronaldinho Gaúcho e do irmão Assis, presos no Paraguai.

A performance do jornalista o coloca com um dos nomes que devem ser aproveitados em breve no rodízio dos telejornais da casa. Além disso, Maicon foi alvo recente de cobiça da Jovem Pan e teve seu nome colocado na relação de “alvos” da CNN Brasil.