Com só 272 minutos em campo, Ederson já é o vice-artilheiro do Corinthians em 2020

Éderson é o nome do momento do Corinthians, e não é por menos. Pelo terceiro jogo seguido, o garoto de 21 anos balançou as redes, e agora colocou o Timão na final paulista. Além disso, já se colocou na posição de vice-artilheiro do clube em 2020.

Ederson comemora após marcar para o Corinthians sobre o Red Bull Bragantino Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O volante anos chegou ao clube no começo da temporada e entrou em campo apenas uma vez antes da pausa, atuando por 22 minutos contra o Novorizontino. Depois disso, foram mais 25 contra o Palmeiras e 45 contra o Oeste – e aqui saiu o primeiro gol.

Com isso, ele ganhou espaço e conquistou a vaga na escalação inicial. Em mais 90 contra o Red Bull Bragantino e com o mesmo tempo contra o Mirassol, o volante balançou as redes nos dois duelos. Somando tudo, são apenas 272 minutos jogados.

Mauro Boselli, artilheiro do Corinthians na temporada, marcou 6 vezes, mas esteve em campo por 1.036 minutos divididos em 13 partidas. Luan, que está empatado com Éderson, já jogou 16 jogos e acumula 1.257 minutos em campo.

Atrás deles chega Gil, com 2 gols, e uma sequência de jogadores que marcou apenas uma vez na temporada: Jô, Danilo Avelar, Vágner Love, Ramiro, Everaldo e Janderson.