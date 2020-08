Com temporada morna, MasterChef pode ter desfalques no elenco

Com um novo formato devido a pandemia do coronavírus, a nova temporada do MasterChef Brasil parece que não tem caído no gosto do público. A resposta do público tem feito a Band repensar as mudanças e pode representar alterações também na equipe do programa.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, risco de possíveis desfalques no elenco do talent show, já passaram a ser considerados. A mudança no time de jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, além da apresentadora Ana Paula Padrão.

A queda da qualidade por meio dos candidatos desta nova fase tem feito a emissora reavaliar algumas questões com o receio de comprometer a credibilidade do júri, que podem comprometer os nomes do reality gastronômico.

Desde a sua estreia no último dia 14 de julho, o novo formato do MasterChef tem recebido críticas dos fãs do formato no Twitter. “Talvez este novo formato seja o pior de todos os reality shows de gastronomia do mundo”, opinou um. “Me empolguei lembrando que hoje tem Masterchef. Lembrei que ta muito ruim esse formato”, disparou outro.

Agora, a dinâmica da atração conta com apenas oito participantes por episódio, que não retornam nas edições seguintes. Ao invés de um vencedor da temporada, cada semana um vencedor diferente leva o troféu, além dos prêmios de R$ 5 mil, e outros mimos oferecidos pelos patrocinadores.