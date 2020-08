Com um a menos por 50 minutos, Porto vence Benfica com dois gols de zagueiro e conquista Taça de Portugal

Neste sábado, a equipe enfrentou o Benfica e, mesmo tendo um jogador a menos desde os 38 da primeira etapa, venceu por 2 a 0, com dois gols do zagueiro Mbemba.

