Com vitórias parciais na Justiça, Santos pressiona Everson e Sasha

O Santos obteve vitórias parciais na Justiça do Trabalho nos processos movidos pelo goleiro Everson e pelo atacante Eduardo Sasha.

Os juízes não viram urgência para apreciar as causas E negaram as liminares. A audiência de Sasha está marcada para 18 de agosto. A de Everson, para o dia 24.

Dessa forma, o Peixe pressiona os jogadores. O clima para uma reintegração é ruim, mas o Alvinegro confia em acordo para lucrar com vendas.

O Atlético-MG tem interesse em ambos e aguarda pela situação. Everson e Eduardo Sasha não desistem, recorreram e tentam antecipar a saída em definitivo.

A dupla alegou a redução salarial de 70% sem acordo, dívida em direitos de imagem e não recolhimento do FGTS para tentar a rescisão. A Justiça do Trabalho, por enquanto, concordou com a defesa do Santos diante das dificuldades causadas pela pandemia do novo coronavírus e a prioridade de manter funcionários menos favorecidos.