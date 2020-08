Com William Waack, CNN Brasil dá as costas para Bolsonaro após ataque à jornalista da Globo

A CNN Brasil reagiu ao ataque feito pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamado os jornalistas de “bundões”. Durante o Jornal da CNN na noite da última segunda-feira (24), William Waack disse que o Chefe do Executivo “ignora fatos” e lembrou que a pergunta feita pelo repórter da Globo ainda não foi respondida.

O ex-âncora do Jornal da Globo ressaltou o lema da CNN, algo espalhado e repetido várias vezes nas redações do canal de notícias no Brasil e no mundo. “Eu queria lembrar o que está espalhado pelas redações da CNN Brasil, o lema, está escrito bem forte em todas as paredes: ‘Fatos, fatos, somente fatos’”, afirmou

Waack contextualizou: “Foi baseado num fato, uma investigação feita por órgãos públicos, que um repórter do jornal O Globo perguntou ao presidente Bolsonaro sobre outro fato trazido por essa investigação. É o de que a primeira dama recebeu 89 mil reais em depósitos na conta dela feitos por Fabrício Queiroz, que está em prisão domiciliar”.

“É fato que Bolsonaro reagiu à pergunta dizendo que tinha vontade de encher a boca do repórter de porrada. Hoje, o presidente criou mais um fato chamando os jornalistas de ‘bundões’. Cujo o risco de se dar mal com o covid-19 seria maior do que ocorreria com ele, Bolsonaro, um ex-atleta do Exército”, pontuou.

O jornalista destacou ao público que a pergunta do colega não foi respondida até o momento. “É fato que a pergunta sobre o dinheiro na conta da mulher continua aguardando resposta. Assim como é fato que o vírus não escolhe as pessoas que infecta pelo caráter bundão ou não delas. É fato que o presidente ignora fatos”, acusou.

Confira:

A CNN Brasil se manifestou após o ataque do Bolsonaro, quem diria, pela voz de William Waack: https://t.co/ypwpp9xMwG pic.twitter.com/Ou4kCZLPv7 — Paulo Carvalho (@pcsilvaTV) August 25, 2020