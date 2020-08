Começa HOJE o novo ciclo de pagamento do auxílio de R$ 600; veja quem recebe

Começa hoje, 28/08, o pagamento de um novo ciclo do auxílio emergencial de R$ 600. Os beneficiários que estão no novo ciclo, receberão as parcelas entre esta sexta-feira e 30 de setembro, conforme o mês de nascimento.

Nesta sexta (28), os nascidos em janeiro recebem o crédito em poupança digital na Caixa. Ainda, fica liberado a partir de hoje o saque da 5ª parcela para inscritos no Bolsa Família que têm o NIS terminado em 9.

Ciclo de pagamentos

A Caixa mudou, no início de julho, a forma de pagamento do auxílio emergencial. Antes, cada grupo de aprovados tinha um calendário próprio. No entanto, com a mudança, todos os aprovados (exceto o Bolsa Família) recebem juntos, de acordo com o mês de nascimento.

Cada ciclo é composto por dois cronogramas, ambos considerando a data de nascimento do trabalhador.

Na primeira etapa, o recurso é depositado em uma poupança digital da Caixa e, inicialmente, pode ser usado apenas para pagamento de contas e boletos e para compras por meio de cartão virtual. A segunda etapa do ciclo é para o saque do auxílio ou para transferir o dinheiro.

Os pagamentos do Ciclo 2 são válidos para as pessoas que se inscreveram pelo aplicativo, pelo site, com a ajuda de funcionários dos Correios, ou que já estava no Cadastro Único mas não é beneficiário do Bolsa Família.

Calendário de Pagamentos

Você Pode Gostar Também:

Ciclo 2

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril de 2020 – receberá a quinta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 – receberá a quarta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 – receberá a terceira parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 – receberá a segunda parcela

Depósito do dinheiro

28 de agosto – nascidos em janeiro

2 de setembro – nascidos em fevereiro

4 de setembro – nascidos em março

9 de setembro – nascidos em abril

11 de setembro – nascidos em maio

16 de setembro – nascidos em junho

18 de setembro – nascidos em julho

23 de setembro – nascidos em agosto

25 de setembro – nascidos em setembro

28 de setembro – nascidos em outubro e novembro

30 de setembro – nascidos em dezembro

Liberação de saque e transferência