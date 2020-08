Comentarista esportivo causa com fala machista sobre Anitta

Alê Oliveira causou polêmica com declaração durante a final da Liga dos Campeões entre PSG e Bayern de Munique, que aconteceu neste domingo (23). O comentarista esportivo do Esporte Interativo usou Anitta em declaração considerada machista.

Tudo aconteceu quando o jornalista decidiu destacar as qualidades do time alemão, que venceu o campeonato. Alê Oliveira, então, afirmou que o “torcedor do PSG está mais desconfiado que namorado da Anitta”.

No Twitter, muitos internautas criticaram a postura do comentarista. “Que comentário infeliz de Ale Oliveira. Deve ser a primeira de muitas merdas que ele ainda vai falar hoje”, disse uma.

“Piada ruim e machista”, afirmou outra. “O Alê Oliveira soltou esse comentário escroto na transmissão da final da Champions League. O @Esp_Interativo e a @TNTbr deveria orientar suas equipes de transmissão a evitar esses comentários machistas. Né não?!”, comentou um terceiro usuário.

Alguns telespectadores, no entanto, o elogiaram pela piada. “’Bayern é o time do ano. O torcedor do PSG tá mais desconfiado que o namorado da Anitta’. Alê Oliveira é o melhor comentarista do futebol“, disparou mais um.

