Como adaptar sua loja virtual durante a crise

Devido a crise mundial, é preciso adaptar sua loja virtual diante a tantas lojas que migraram para a internet.

Isso ocorreu devido distanciamento social, que acabou fechando algumas lojas físicas. Para não falir migraram para o modelo virtual, mas existem algumas diferenças nesses modelos de loja.

Com isso, o empreendedor precisou adaptar alguns fatores e ajustar algumas operações.

Inovação é a palavra que representa bem essa fase que estamos vivendo, quem não inventou alternativas e se enquadrou na nova situação, acabou infelizmente ficando para trás.

Mas vamos dar algumas dicas de como inovar e sair dessa crise ainda mais forte.

Promoções e Códigos promocionais

Quem não gosta de uma promoção, ou de um desconto no final da compra? Ainda mais na atual situação financeira.

Devemos ressaltar também que o perfil do consumidor mudou bastante também, aquele perfil compulsivo foi tomado por um perfil mais consciente e controlado de gastos.

Portanto, investir em promoções não só ajuda a fidelizar cliente antigo, mas também como atrair novos clientes.

Frete Gratuito

Um fator que muitas vezes atrapalha a venda é o valor do frete, que dependendo do local que será entregue acaba sendo muito caro, fazendo com o que o cliente desista da compra.

Com isso, uma opção é oferecer o frete gratuito acima de um “x” valor por exemplo. Pois assim a empresa não fica no prejuízo e o cliente fica satisfeito com a entrega saindo grátis.

Datas Especiais

Contamos com diversas datas comemorativas, que podem alavancar as vendas.

Preparar promoções exclusivas, kits de presentes, descontos entre outros pode ajudar a sua loja.

É preciso pensar em alternativas diferentes, em coisas que ninguém ainda pensou, para realmente se destacar.

Parcerias

Buscar parcerias com outras lojas, o que pode garantir a expansão da sua marca.

Pois trabalhando com parceiros, seu negócio acaba atraindo novos clientes, e nisso, ele sendo bem tratado, os produtos sendo de qualidade, a fidelização dele é quase certa.

Normalmente lojas físicas buscam parcerias com estabelecimentos locais, assim um vai ajudando o outro. O mesmo pode ser feito com lojas virtuais, basta prospectar lojas que podem agregar ao seu produto.

Marketing Digital

Sem dúvidas essa é a melhor forma de divulgar e fazer propaganda de um negócio.

Hoje em dia 90% do público-alvo de uma empresa está na internet, o mundo está cada vez mais conectado ao mundo virtual, facilitando assim o acesso a essas pessoas, por se tratar de loja virtual, você pode vender a qualquer hora e para qualquer lugar do mundo.

A divulgação é feita geralmente através de redes sociais, Facebook, Instagram entre outros.

É preciso apresentar conteúdos que acrescentem informações na vida das pessoas, conteúdos relacionados ao produto e se possível algo também que fale e alerte sobre tudo que estamos passando ultimamente.

Forma de Pagamento

Finalmente, por último, porém não menos importante, as formas de pagamento.

Quantas mais opções de pagamentos tiver disponível, melhor para sua empresa. Atualmente encontramos diversas empresas que oferecem maquininhas, transações financeiras, juros mais baixos, aproveite essas facilidades e ofereça ao seu público.

Essas são algumas dicas de como adaptar sua loja, e aumentar ainda mais suas vendas.

E você, tem alguma dica para ajudar seus colegas que também tem uma loja virtual?