Como baixar Fall Guys no PS4 e na Steam

A nova sensação do games, o battle royale Fall Guys, é um jogo desenvolvido pela Mediatonic e publicado pela Devolver Digital, e que reúne 60 jogadores se enfrentando em provas de competições ao melhor estilo “Olimpíadas do Faustão”. A cada rodada, os piores jogadores vão sendo eliminados, até sobrar o vencedor.

O jogo se tornou um verdadeiro sucesso, conseguindo milhões de jogadores ao redor do mundo. Se você quer se tornar mais um a entrar nesta divertida competição, aprenda como baixar Fall Guys no PS4 e no PC, via Steam.

Veja como instalar Fall Guys no PS4

1. Abra a PlayStation Store no seu PS4.

Durante todo o mês de agosto, Fall Guys: Ultimate Knockout está disponível gratuitamente para os assinantes da PlayStation Plus. Você pode resgatá-lo de graça na PS Plus até às 12h00 de 1º de setembro.

2. Faça a busca pelo jogo na caixa de pesquisa da PlayStation Store, ou acesse o menu da “PS Plus” na aba lateral da loja e abra a página do jogo.

3. Se você for assinante da PlayStation Plus selecione “Adicionar à biblioteca” e depois clique em “Baixar”. O arquivo do jogo tem 3.95 GB e você pode acompanhar o progresso do download no menu inicial do seu PlayStation.

4. Após o download e a instalação, o jogo pode ser acessado no Menu Principal ou pela sua Biblioteca.

Vale ressaltar que caso você não seja assinante do serviço, Fall Guys custa R$ 83,50, porém, o jogo não possui o modo offline e para que você possa jogar ele online, você precisa ter a assinatura da PlayStation Plus.

Como instalar Fall Guys no PC (via Steam)

Antes de baixar o jogo no seu PC, confira os requisitos de sistema para jogar Fall Guys.

SO: Windows 10 64bit

Processador: Intel Core i5 ou AMD equivalente

Memória: 8 GB de RAM

Placa de vídeo: NVIDIA GTX 660 ou AMD Radeon HD 7950

Rede: Conexão de internet banda larga

Armazenamento: 2 GB de espaço disponível

1. Abra a Steam e faça a busca pelo jogo na caixa de pesquisa no menu de cabeçalho da loja. Selecione o jogo e abra sua página na Steam.

2. Clique no botão verde “+ Carrinho” para adicionar o jogo ao seu carrinho de compras da Steam. O jogo custa R$ 37,99.

3. Selecione a opção desejada — “Comprar para minha conta” ou “Comprar como presente”.

4. Escolha a forma de pagamento e proceda todos os passos necessários para concluir a compra.

5. Após a confirmação do pagamento, você pode acessar e instalar Fall Guys a partir de sua biblioteca da Steam.