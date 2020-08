Como compartilhar seu contato do WhatsApp usando QR Codes

O WhatsApp Business é uma forma de pequenas e médias empresas ampliarem suas possibilidades de contato direto com antigos e novos clientes. Hoje, a plataforma já é usada por mais de cinco milhões de negócios em todo o país. Um recurso que foi introduzido há cerca de duas semanas facilita ainda mais o contato com novos clientes, pois permite que a empresa ou comerciante compartilhe um QR Code que, quando escaneado, abre uma janela direta para a comunicação entre os dois.

O QR Code pode ser disponibilizado em sites e páginas de redes sociais, assim como pode ser impresso em embalagens, sacolas, cartões ou panfletos de anúncios, que serão distribuídos nas ruas ou em locais estratégicos. A vantagem do QR Code é que ele não expõe diretamente o número do anunciante, e também não expira.

Como compartilhar seu contato no Android

Para criar e compartilhar o QR Code do seu contato no celular, é bem simples. Siga os passos abaixo:

1. Abra o WhatsApp Business, toque no menu dos três pontinhos e depois em “Ferramentas comerciais”;

Fonte: Captura de tela/ReproduçãoFonte: Captura de tela

2. Depois, toque em “Link curto” e escolha “Ver código QR. A tela com seu QR Code será exibida e você já pode compartilhá-lo por meio do botão “Compartilhar código”;

Fonte: Captura de tela/ReproduçãoFonte: Captura de tela

3. Se quiser colocar uma mensagem personalizada, que será usada quando um novo contato iniciar uma conversa, toque em “Editar”, habilite a mensagem e toque no ícone de lápis. Agora, digite a mensagem que gostaria de receber no início de uma nova conversa.

Fonte: Captura de tela/ReproduçãoFonte: Captura de tela

Se você estiver usando o iOS, depois que o app estiver aberto, toque em “Ajustes” e prossiga com os outros passos descritos acima.

Compartilhando seu catálogo de produtos

Você também compartilhar seu catálogo de produtos via QR Code, tanto para novos clientes, como contatos já existentes. Para isso, siga os seguintes passos:

1. Abra o WhatsApp Business, toque no menu dos três pontinhos, toque em “Ferramentas comerciais” e depois em “Catálogo;

Fonte: Captura de tela/ReproduçãoFonte: Captura de tela

2. Em “Gerenciar catálogo”, toque no ícone de link no topo da tela, à direita. Você poderá enviar a lista pelo próprio app (para um contato ou grupo), copiar o link ou compartilhá-lo diretamente por meio de outros apps instalados no celular;

Fonte: Pixabay/ReproduçãoFonte: Captura de tela

Compartilhando produtos específicos

Para compartilhar um produto específico, o processo é bem parecido. Confira:

1. Na tela “Gerenciar catálogo”, você deverá escolher um produto tocando nele;

Fonte: Captura de tela/ReproduçãoFonte: Captura de tela

2. Na próxima tela, toque no ícone de link no topo da tela, à direita;

3. Agora, você terá três opções: enviar o produto pelo próprio app (para um contato ou grupo), copiar o link ou compartilhá-lo diretamente por meio de outros apps instalados no celular.

Na página oficial o WhatsApp Business você poderá encontrar mais informações sobre a plataforma.