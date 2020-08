Como Consultar seu Extrato de Pagamento ou a Concessão do Benefício Previdenciário pela Internet

Em 2019, o INSS lançou a plataforma digital Meu INSS, na qual o contribuinte pode consultar o andamento do seu pedido de aposentadoria, seus recibos de contribuições, agendar idas a agências e até mesmo marcar perícia médica diretamente pela internet. Confira, neste post, o passo a passo de como tirar seu extrato de pagamento do benefício e, ainda, seu extrato de concessão do benefício digitalmente, diminuindo seu tempo de espera pelo benefício.

Consulta ao Extrato de Pagamento do Benefício

Inicialmente, esse serviço é essencial para conferir os valores da aposentadoria, ou com a data e o banco em que o pagamento do benefício do segurado é feito.

Além disso, com esse extrato, o contribuinte tem acesso a informações sobre empréstimos consignados, décimo terceiro e qualquer coisa que possa descontar ou acrescentar dinheiro no seu recebimento.

Agendamento da Visita ao INSS

Atualmente, mesmo escolhendo ir presencialmente na agência, o contribuinte precisará realizar o agendamento da sua visita através do site Meus INSS.

Para tanto, deverá seguir os seguintes passos:

Acessar o Portal do Meu INSS. Entrar com seu login ou cadastrar uma nova senha. Ir até “Agendamentos/Solicitações”. Clicar em “Novo requerimento”, digite no campo “pesquisar” a palavra “pagamento” e selecione o serviço desejado. Agendar sua retirada de extrato, com data e hora desejada por você Comparecer até o INSS com sua documentação necessária como: Documento de identificação com foto;

CPF do procurador ou representante, se houver;

Documentos pessoais do interessado com foto;

e Procuração ou termo de representação legal, caso alguém precise retirar esse extrato para você.

Extrato de Pagamento pela Internet

No entanto, através da plataforma Meu INSS, o segurado não precisará se deslocar até uma agência, nem enfrentar filas de espera.

Assim, para solicitar seu extrato de pagamento pela internet, deve-se seguir basicamente 5 passos:

Primeiramente, o segurado deverá acessar o site Meu INSS. Caso seja seu primeiro acesso, o segurado deverá fazer seu cadastro clicando no botão “login” e, em seguida, na opção “Cadastre-se”. O terceiro passo é criar uma senha com, no mínimo, 8 caracteres, com letras e números. Por exemplo: brasil2019. Se você já possui cadastro,basta selecionar a opção “login” no canto superior direito da tela no “Meu INSS”. Por fim, o segurado deverá acessar o sistema com sua senha, escolhendo a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”, do lado esquerdo da página:

Além disso, uma terceira opção extra ao segurado é retirar seu comprovante de pagamento nas agências eletrônicas da Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil.

Não obstante, pode-se utilizar os serviços de home banking acessando a opção “Previdência Social” se você usar o Banco do Brasil, e “Extrato Previdenciário” na Caixa Federal.

Consulta ao Extrato de Concessão de Benefício

Além disso, outro serviço disponível no “Meu INSS” é a retirada do Extrato de Concessão de Benefício.

Por sua vez, esse serviço permite que o trabalhador peça ao INSS uma declaração mostrando se existe ou não benefício em nome do segurado.

Outrossim, para tanto, o segurado deverá seguir esses 3 primeiros passos: