Como fazer o saque do auxílio emergencial de R$ 600?

Neste sábado, 1 de agosto, mais um grupo poderá começar a fazer saque em espécie e transferência do auxílio emergencial. Quem nasceu em janeiro teve as movimentações liberadas a partir do dia 25 de julho. Neste sábado, 1 de agosto, a liberação ocorre para quem nasceu em fevereiro e março.

O auxílio de R$ 600 é inicialmente depositado em conta poupança social digital da Caixa. Só depois o saque é liberado. Até agora, o auxílio foi pago a 65,4 milhões de brasileiros, totalizando R$ 145,9 bilhões.

Há algumas opções para fazer o saque em espécie. É possível fazer o saque em uma agência da Caixa, casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. Apenas neste sábado, serão abertas mais de 700 agências da Caixa em todo o país para atender os beneficiários. As agências funcionam entre 8h e 12h. Importante lembrar, entretanto, que o banco não fará desbloqueio de contas neste sábado.

Para fazer o saque, é necessário gerar código. No app Caixa Tem, selecione a opção “Saque sem cartão”, seguido de “Gerar código para saque” e “Gerar código”. Digite a senha do Caixa Tem para finalizar. Esse código de seis dígitos poderá ser usado em agências, casas lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui para fazer o saque.

O código vale durante 1 hora. Passado esse tempo, é possível gerar um novo código.