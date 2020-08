Como instalar o watchOS 7 Beta no Apple Watch

A Apple lançou o beta do watchOS para desenvolvedores em junho. Agora, pela primeira vez, a companhia liberou uma versão pública que pode ser testada por qualquer usuário, desde que ele tenha um modelo do Apple Watch que faz parte das séries 3, 4 e 5.

O watchOS 7 Beta traz vários novos recursos, como o aguardado rastreamento de sono, novos mostradores, novos modos de monitoramento de exercícios e até mesmo o detector de lavagem das mãos, entre outros.

watchOS7 Beta traz vários recursos novos e aguardados pelos usuários.Fonte: Apple

No entanto, nem tudo são flores. Há algumas alterações que podem não ser tão atraentes para todos os usuários, além de se tratar de uma versão de testes, o que significa que ela pode conter bugs e problemas de desempenho.

Como baixar e instalar o watchOS 7

Para usar o watchOS 7 Beta em seu relógio, você precisará estar rodando o iOS 14 Beta em seu iPhone. Outra informação importante é que, uma vez instalado o watchOS 7 Beta, não tem como fazer downgrade para o watchOS 6.

Veja como baixar o sistema e instalá-lo em seu relógio seguindo os passos abaixo:

1. Em seu iPhone, visite o site do Programa Apple Beta Software clicando aqui, e faça o login;

Fonte: Captura de tela

2. Na página “Registrar seus dispositivos”, toque em watchOS;

Fonte: Captura de tela

3. Deslize a página para baixo e toque no link “enroll your Apple Watch”, para registrar seu dispositivo;

Fonte: Captura de tela

4. Deslize a página para baixo mais uma vez e toque em “Download Profile”;

Fonte: Captura de tela

5. Siga as instruções de instalação do watchOS 7 Beta e toque em “Permitir” para baixar o perfil. Na próxima tela, toque em “Instalar”;

Fonte: Captura de tela

6. Depois toque mais uma vez em “Instalar”, para iniciar a instalação do software. No final, basta reiniciar o aparelho, acessar o app do Watch no iPhone, tocar em “Geral” e ir em “Atualização de software”. Você verá o watchOS 7 disponível. Toque em baixar e instalar, enquanto mantém seu Watch no carregador e próximo do seu telefone.

Fonte: Captura de tela

Agora, basta aproveitar todas as novidades do novo sistema do relógio inteligente da Apple.