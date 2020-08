Como melhorar a concentração nos estudos em 3 dicas!

Não é difícil encontrar estudantes que têm dificuldade para se concentrar durante o período de estudos. Contudo, a concentração é indispensável para garantir bons resultados em processos seletivos, como provas de vestibulares e concursos públicos, por exemplo.

Assim, quanto maior o nível de concentração durante os estudos, maiores serão as chances de um aprendizado completo. Por este motivo, apresentamos três dicas infalíveis para você. Confira!

Estude em um ambiente adequado

Encontrar ou criar um ambiente apropriado para os estudos é o primeiro passo para garantir que você conseguirá se concentrar nos estudos. Desse modo, busque um local arejado, com boa iluminação e que, sobretudo, tenha pouca ou nenhuma interferência do ambiente externo.

Estabelecer um ambiente adequado para a concentração envolve também manter-se longe de smartphones e outros aparelhos que possam desviar a sua atenção durante o momento de estudo.

Priorize o estudo na sua rotina

Assim como qualquer outra habilidade, a concentração nos estudos só é possível através da prática. Desse modo, é fundamental que o momento de estudo seja priorizado em sua rotina.

Ao definir um horário bom para os estudos e respeitá-lo diariamente, você estará dando um recado ao seu cérebro quanto a importância dessa atividade. Assim, com o passar do tempo, o seu cérebro se concentrará com mais facilidade nas atividades de estudo, melhorando seu rendimento.

Utilize o cérebro ativamente

Por fim, é indispensável utilizar o cérebro ativamente nos estudos. Isso significa dizer que os estudos devem ir muito além das leituras e revisões superficiais.

Para isso, você precisará realizar leituras ativas, precisará se questionar durante os estudos, questionar os materiais através dos quais você estuda. O aprendizado completo só se faz através do engajamento do estudante, então você precisará se dedicar a fundo aos assuntos, e se colocar como sujeito crítico diante deles e não apenas como mero receptáculo.

Ao manter o seu cérebro funcionando ativamente e de maneira inteligente, você terá muito mais facilidade para se concentrar nos estudos, entrando em um estado natural de fluidez.

