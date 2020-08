Como motivar adolescentes a terem sucesso no ensino médio

Os pais podem desempenhar um papel vital em ajudar os adolescentes a terem sucesso no ensino médio. Essa é uma fase escolar que gera muita ansiedade e um misto de sensações nos jovens. Por isso eles precisam sempre receber apoio e orientação nesse momento.

Mesmo que os adolescentes busquem independência, o envolvimento dos responsáveis é um ingrediente importante para o sucesso escolar.

Para ajudar nesse quesito, trouxemos algumas maneiras de manter adolescentes no caminho certo para ter sucesso no ensino médio.

Proporcione um ambiente de estudos motivador

Durante os anos do ensino médio, o dever de casa fica mais intenso e as notas tornam-se críticas para os planos da faculdade. Em meio a todas essas mudanças, muitos adolescentes estão aprendendo a equilibrar os estudos com atividades extracurriculares, vidas sociais e até mesmo estágios.

Uma maneira importante de ajudar é garantir que seu filho tenha um local de estudo tranquilo, bem iluminado e sem distrações, cheio de suprimentos. Livre de distrações significa nenhum telefone, TV ou sites além dos recursos relacionados ao dever de casa. Certifique-se de verificar de vez em quando para ter certeza de que seu filho não se distraiu.

Sente-se regularmente com seu filho adolescente para analisar as cargas das aulas e se certificar de que estão equilibradas, e ajude-o a cumprir um cronograma de deveres de casa e estudos.

Incentive seu filho a pedir ajuda quando for necessário. A maioria dos professores está disponível para ajuda extra antes ou depois da escola e também pode recomendar outros recursos.

Mande-o para a escola pronto para aprender

Um café da manhã nutritivo alimenta os adolescentes e os prepara para o dia. Em geral, os adolescentes que tomam o café da manhã têm mais energia e se saem melhor na escola.

Você pode ajudar a aumentar a capacidade de atenção, concentração e memória de seu filho ao fornecer alimentos para o café da manhã que sejam ricos em grãos integrais, fibras e proteínas, bem como com baixo teor de açúcar. Se seu filho adolescente está atrasado algumas manhãs, mande frutas frescas, nozes, iogurte ou um sanduíche de manteiga de amendoim e banana. Muitas escolas oferecem opções nutritivas de café da manhã antes do primeiro sinal.

Os adolescentes também precisam dormir a quantidade certa – cerca de 8 horas e meia a 9 horas e meia por noite – para estarem alertas e prontos para aprender o dia todo. Mas os horários de início precoce da escola – além de horários repletos de aulas, trabalhos de casa, atividades extracurriculares e amigos – significam que é comum os adolescentes não dormirem o suficiente. A falta de sono está associada à diminuição da atenção, diminuição da memória de curto prazo, desempenho inconsistente e tempo de resposta atrasado.

Ajude-o a desenvolver habilidades organizacionais

Aprender e dominar as habilidades de se organizar, manter o foco e ver o trabalho até o fim ajudará os adolescentes em quase tudo o que fazem. Mas isso geralmente não é ensinado explicitamente no ensino médio, então os adolescentes podem se beneficiar de alguma orientação dos pais com habilidades de organização e gerenciamento de tempo.

Os pais e responsáveis ??podem ajudar os adolescentes a manter as tarefas e informações sobre as aulas juntas em pastas, cadernos ou pastas organizadas por assunto. Criar um calendário ajudará os adolescentes a reconhecer os próximos prazos e a planejar seu tempo de acordo. Não se esqueça de fazer com que seu filho também inclua compromissos não acadêmicos no calendário.

Também ajuda os adolescentes a priorizar listas de tarefas diárias e estudar e fazer a lição de casa em um local de trabalho bem iluminado, silencioso e organizado. Você pode lembrar a seu filho que, quando se trata de estudar e fazer os deveres de casa, fazer várias tarefas ao mesmo tempo é uma perda de tempo. Trabalhar em um ambiente sem distrações, como TV e textos, funciona melhor.

Tire tempo para falar sobre a escola

Como muitos adolescentes passam grande parte do dia fora de casa – na escola, em atividades extracurriculares, no trabalho ou com colegas – manter-se conectado com eles pode ser um desafio para os pais e responsáveis. Embora as atividades na escola, novos interesses e círculos sociais em expansão sejam centrais para a vida dos alunos do ensino médio, os pais e responsáveis ??ainda são suas âncoras para fornecer amor, orientação e apoio.

Esforce-se para conversar com seu filho todos os dias, para que ele saiba que o que acontece na escola é importante para você. Quando os adolescentes sabem que seus pais estão interessados ??em suas vidas acadêmicas, eles também levarão a escola a sério.

Como a comunicação é uma via de mão dupla, a maneira como você fala e ouve seu filho adolescente pode influenciar a maneira como ele ouve e responde. É importante ouvir com atenção, fazer contato visual e evitar multitarefa enquanto conversa. Lembre-se de falar com seu filho adolescente, não com ele. Certifique-se de fazer perguntas abertas que vão além das respostas “sim” ou “não”.

