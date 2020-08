Como o ambiente de estudo afeta sua produtividade

Existem vários fatores que afetam sua produtividade durante os estudos, incluindo estresse, hora do dia e a motivação. Mas um que você pode ter esquecido é o seu ambiente físico.

De acordo com um estudo realizado pela Science Direct com alunos do ensino fundamental, o espaço escolhido para estudar pode afetar o desempenho e o bem-estar das crianças em geral em até 16%. Os estudantes universitários, pré-vestibulandos ou concurseiros também não estão imunes a essa influência.

Estudar em casa, algo recorrente agora, em tempos de pandemia, você é o único responsável por seu foco, e uma coisa que pode ajudá-lo (ou sabotá-lo) é o seu entorno.

Relacionamos a seguir os principais fatores do ambiente que podem afetar a sua produtividade.

Sons do ambiente

Você tem problemas para manter sua atenção concentrada ou se distrair facilmente? Pode mesmo um som silencioso puxar você para fora do livro para o ambiente? Às vezes, não se trata apenas do volume. Muitos estudantes se distraem com o “ruído” mais comum e discreto, como uma torneira vazando.

Outros não conseguem focar quando está muito quieto. O truque é conhecer a si mesmo. Você tem um desempenho melhor em silêncio ou talvez precise de música de fundo para poder se concentrar? Tente estudar na biblioteca, parque e cafeteria e veja qual nível de ruído mantém seu cérebro agudo.

Iluminação

Ler com pouca iluminação estressa seus olhos, enquanto uma iluminação artificial severa pode causar dor de cabeça, mas esse fator vai muito além dos problemas oculares. A iluminação afeta o estado de alerta , concentração e desempenho cognitivo em geral. Muita luz artificial pode deixá-lo estressado e com sono.

A temperatura e a direção da iluminação são fatores significativos que podem prejudicar ou melhorar os resultados do estudo. Fontes brancas frias com uma temperatura de 6.500 Kelvin ou superior e fontes de luz branca quente, como lâmpadas de halogênio, são as mais adequadas. As fontes de luz planas são as melhores quando se trata de direção, pois imitam a luz natural.

Temperatura

Você pode manter o foco em uma sala muito quente ou muito fria, mas apenas por um tempo. Essas circunstâncias tendem a se tornar insuportáveis. A temperatura se tornará rapidamente tudo o que você puder pensar, o que o desviará do estudo.

Encontre a temperatura mais confortável para você, defina o termostato (se você não tiver um – pegue um) e verifique se ele é constante, porque as mudanças de temperatura também podem interferir na sua concentração.

Qualidade do ar

A baixa qualidade do ar, causada com mais freqüência por problemas de aquecimento, ar condicionado, sistemas de ventilação e limpeza insuficiente, pode desempenhar um papel importante no estudo do desempenho. O ar poluído torna o aprendizado desconfortável, causando problemas como tosse, olhos lacrimejantes, dores de cabeça, náusea e tontura.

Algumas das etapas úteis para melhorar a qualidade do ar em um espaço de estudo são abrir as janelas várias vezes ao dia, mudar para produtos de limpeza orgânicos, limpar os filtros do ar condicionado, introduzir plantas de interior e usar purificadores de ar que não faz muito barulho, mas ainda purifica o ar com eficiência.

Distrações

“Oh, olhe, meu smartphone. Eu provavelmente deveria verificar o Facebook para atualizações importantes. ” Soa familiar? É claro que estudar pode ser interessante se você estiver aprendendo sobre um assunto que gosta, mas na maioria das vezes é chato ou difícil, então tudo ao seu redor parece uma maneira melhor de gastar seu tempo.

Tente desligar o telefone (e o computador, se você não estiver usando-o para estudar) ou deixe-o em outra sala. Recompense-se com pausas quando você poderá verificar seu e-mail, reclamar das dificuldades de estudar no Facebook, etc. Além disso, conforto demais pode ser uma distração – um cobertor aconchegante e travesseiros macios simplesmente pedem uma soneca à tarde.

