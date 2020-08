Como proteger sua conta do Instagram de hackers sociais

Com o crescente aumento dos crimes virtuais em 2020, vem o grande alerta? Como se proteger desses cybers criminosos que rondam pela internet? É difícil saber se está seguro ou não, ainda mais quando as suas redes sociais podem se tornar uma porta aberta para diversos perigos, nunca se sabe quem pode estar te observando na internet com outros olhos.

Ser hackeado é um medo em comum de todos nos dias de hoje. Nossas redes sociais funcionam como uma segunda vida, lá estão nossos amigos, nossas informações e nossas fotos e muito mais. É impossível não pensar em o quão apavorante pode ser perder toda essa vida e deixar os seus dados à mercê de criminosos virtuais. Pensando nisso, as redes sociais têm tomado medidas para proteger os seus usuários, no entanto nem todos os usuários sabem se proteger de possíveis ataques virtuais.

O Instagram é a rede social do momento. Com mais de 300 milhões de usuários, a plataforma onde é possível compartilhar fotos e vídeos com os seguidores tem mantido a sua popularidade ao longo dos anos, e com o crescente número de adeptos, vem os riscos de acabar caindo nas mãos de hackers. Afinal, você sabe como manter o seu perfil seguro? Confira essas dicas simples de segurança que podem fazer toda a diferença para você.

Cuidado com as senhas

Você pode pensar que é bobagem e que nunca adivinharão a sua senha, certo? É ai que você comete o seu primeiro erro. Evite usar as mesmas senhas em diversos sites, crie uma senha única e forte com combinações de números e caracteres e letras para se resguardar da possível engenharia social que alguns hackers podem utilizar para acessar os seus dados.

Verifique o a sua conta em um endereço de e-mail válido

Mantenha sempre a sua conta verificada em um endereço de e-mail atualizado e válido. Em caso de você não conseguir logar em sua conta, o primeiro passo do Instagram será enviar um e-mail de confirmação a você. Se você ainda não verificou a sua conta, as chances de alguém hackear Instagram e você perder o seu perfil é grande.

Ativar a verificação de dois fatores

Atualmente a plataforma conta com a verificação de dois fatores, que nada mais é do que uma segurança reserva para confirmar que você é realmente o dono de determinada conta. Ao ativar a verificação de dois fatores, você sempre será requisitado um código numérico via SMS no número de telefone vinculado ao perfil. Isso pode evitar que alguém com a sua senha acesse a sua conta.

Cuidado com os aplicativos em que você loga com a conta do Instagram

É sempre recomendado revogar o acesso de aplicativos terceiros logados com a sua conta do Instagram de tempos em tempos, alguns aplicativos podem ser maliciosos e terem acesso a muito mais do que estão dizendo. Em configurações é possível ver alista de aplicativos que você autorizou o acesso a sua conta, onde facilmente podem ser removidos ou alterados.