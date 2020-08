como Renato Gaúcho virou ‘rei’ dos Gre-Nais desde que voltou ao Grêmio

A vitória por 2 a 0 na quarta-feira sobre o Internacional na final do segundo turno do Campeonato Gaúcho retrata o que tem sido o clássico na mais recente passagem de Renato Portaluppi no Grêmio: supremacia tricolor.

Em 16 jogos contra o colorado desde que voltou ao Grêmio, em setembro de 2016, Renato acumula agora 7 vitórias, 7 empates e apenas duas derrotas, um aproveitamento de 58% no dérbi porto-alegrense.

São nove Gre-Nais seguidos sem vitórias coloradas. Neste período, o Inter marcou apenas um gol no Grêmio de Renato. E foi contra.

Neste período de 16 Gre-Nais desde que voltou ao tricolor, Renato ainda viu seu time marcar 15 gols no clássico, contra apenas 7 do arquirrival.

De 2016 para cá, Renato enfrentou o Inter em quatro duelos eliminatórios, e avançou em todos.

Desde que voltou ao Grêmio, Renato já viu o colorado ter sete técnicos diferentes: Celso Roth, Lisca, Zago, Guto Ferreira, Odair Hellmann, Zé Ricardo e Coudet.

Além de viver sua era mais vitoriosa como técnico no clube onde é ídolo, Renato ainda dá, mais do que nunca, alegrias ao torcedor além dos títulos.