Como ser um bom empreendedor

Vivemos um momento muito delicado, uma crise se espalhou pelo mundo, a economia ficou balançada, e assim sucessivamente os negócios também.

Quem tem empresa, negócio, enfim todo empreendedor e empresário do mundo sentiram no bolso a dificuldade de viver essa crise econômica.

Muitos tiveram que fechar suas portas definitivamente, pois infelizmente o negócio não aguentou todo esse turbilhão.

Já outros se reinventaram, replanejaram seus negócios e seguiram em frente.

Esse empreendedor que deu a volta por cima e de alguma forma se destacou em meio a isso tudo, tem algo que os outros no momento não tiveram.

Independente da situação que uma empresa se encontra, o empreendedor precisa ter alguns requisitos e algumas qualidades para ser bom naquilo que ele faz.

Um bom planejamento estratégico lógico é essencial e ajuda muito, porém o espírito empreendedor, aquele que não tem medo, que enfrenta os obstáculos deve também existir.

E é sobre isso que vamos falar, como ser esse empreendedor que nada teme, tudo enfrenta e faz do seu negócio, aquilo que ele sempre sonhou, uma empresa de sucesso.

Empreendendo com sucesso

Um bom empreendedor precisa ter alguns requisitos como:

percepção

direção

dedicação

muito trabalho

Nesse âmbito há a oportunidade de crescer, diversificar e desenvolver novos negócios.

Mas nada disso seria possível sozinho, por trás desse empreendedor existe muitos fatores que envolvem esse desenvolvimento:

Plano de ação e negócio

planejamento administrativo

planejamento financeiro

montagem da equipe

distribuição de tarefas

Empreendedor qualificado

Não basta apenas querer que o negócio dê certo, sem ao menos se informar e se qualificar sobre aquilo que está investindo.

As chances de um negócio não passar de 2 anos de existência é enorme, segundo dados de uma pesquisa do Sebrae, muitas empresas falem antes disso por falta de conhecimento, e desorganização financeira do empreendedor.

Por isso, mesmo depois que sua empresa já esteja alcançando o sucesso esperado, o empreendedor não pode deixar de se informar e estudar sobre seu negócio.

Continuar pesquisando sobre seus concorrentes, sobre melhoras para seus produtos, inovações que podem ser aplicadas para melhorar a empresa.

Sem esquecer claro, de qualificar sua equipe também. Colaboradores satisfeitos trabalham melhor, e é importante que eles se sintam motivados para produzir mais e com mais qualidade.

Sem contar que conhecimento nunca é demais não é mesmo?

Qualidades de um empreendedor

Coragem para empreender

Persistência

Capacidade de planejar

Liderança

Eficiência

Opinião própria

Um empreendedor precisa confiar em suas atitudes, e instintos. Precisam ser exemplos para os outros colaboradores da empresa, mostrando que mesmo falhando não devem ter medo de tentar de novo.

Além disso ele precisa ter amor pelo o que ele faz, por isso é muito importante investir em algo que você se identifique, que realmente goste, que faça você se inspirar e trabalhar por horas naquilo para que dê certo sem reclamar.

E lembre-se empreender é enfrentar desafios, é buscar soluções para os problemas, é ter pensamento rápido para encontrar a solução correta.

Se o seu sonho é empreender, sabe qual ramo vai investir e só falta a coragem, não tenha medo, se planeje, se prepare e engate nesse sonho.