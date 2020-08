Como seria viajar próximo da velocidade da luz? NASA explica em ‘guia’

Na semana passada, a NASA divulgou uma animação que traz informações, de um jeito didático e bem-humorado, sobre como seria viajar próximo da velocidade da luz. Nela, conceitos avançados, como relatividade espacial e escalas incompreensíveis do Universo, são exibidos em formato de desenho animado, o que torna os dados acessíveis a todos os públicos.

Ainda que não se aprofunde em detalhes científicos, tornando inviável a resolução de um cálculo físico complicado a partir do vídeo, por exemplo, trata-se de um conteúdo educacional que pode ajudar até crianças a entenderem diversos fatos capazes de dar um nó na cabeça de adultos – como a dilatação do tempo, fenômeno que faria com que supostos aventureiros envelhecessem mais devagar que um observador que ficasse em casa.

Destruindo algumas ideias que a ficção científica acabou estabelecendo no imaginário popular, o desenho também desmistifica a noção de que seria possível chegar instantaneamente a qualquer destino, mencionando que, mesmo viajando a 90% da velocidade da luz, algo bem difícil de se atingir inclusive por estrelas, seriam necessários, ao menos, nove meses para que qualquer um chegasse aos limites da Via Láctea.