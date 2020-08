Como usar o sistema de recompensa para estudar com eficiência

Há tantos métodos para estudar de forma mais eficaz, que às vezes ficamos sem saber qual escolher. O sistema de recompensa, segundo especialistas, pode trazer resultados ótimos.

O que acha de conhecer mais sobre essa técnica e aplicar já em seu dia a dia de estudos? Acompanhe a seguir para saber como é aplicado 🙂

Como funciona o sistema de recompensa

Escolha algo que você realmente queira, por exemplo: uma caixa de bombons, uma pausa para correr, para assistir a uma série ou então para conferir as redes sociais.

Seja o que for, use como recompensa por completar uma sessão de estudos. Talvez você compre alguns biscoitos, mas só se permita comê-los depois de estudar por uma hora.

Talvez você decida ver um novo filme, mas só poderá ir depois de estudar por três horas ou dominar 20 períodos. Ou então coma um doce toda vez que responder corretamente a uma pergunta ou resolver um problema prático. Talvez você faça seu lanche preferido, mas decida que de agora até a prova, você só pode comer esse lanche enquanto estiver estudando.

Criar intervalos de recompensa mais curtos, como no exemplo com o doce após cada pergunta, pode funcionar melhor no início, se você realmente estiver tendo problemas para se concentrar. Depois de entrar no ritmo ou começar a encontrar um pouco mais de motivação, você pode trabalhar para obter uma gratificação mais demorada.

Para realmente colocar pressão e se encorajar a se sair bem, tente criar uma recompensa para si mesmo que você só receberá se for bem na prova ou nos seus estudos como um todo. Para jovens, ter os pais participando disso também pode ser útil. Eles podem se programar para lhe presentear caso tenha sucesso.

Mas atenção:

Para que um sistema de recompensas seja eficaz, ele precisa ser personalizado para você. Não configure uma recompensa para obter um A se você sabe que obter um A é quase impossível. Da mesma forma, não se recompense com uma ida ao shopping se não gostar de fazer compras ou se gastar dinheiro for estressá-lo.

E então, você acha que o sistema de recompensa vai lhe motivar nos estudos? Faça um teste e venha nos contar!

