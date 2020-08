Como vencer o estresse antes das provas em 10 passos

Todo estudante que almeja atingir grandes metas experimentará o estresse antes das provas. É uma parte inevitável da vida do estudante que pode ser um ‘osso duro de roer’.

Lembre-se de que o estresse existe por um motivo e você pode optar por deixá-lo ser sua ruína ou usá-lo para melhorar seus estudos e demais tarefas.

Para combater o estresse na preparação para provas, primeiro você precisa entender as razões por trás dessa ansiedade elevada. Depois, é importante encontrar maneiras para abaixar as tensões. Selecionamos algumas dicas que podem te ajudar!

1. Ouça música instrumental

Ouvir música pode criar um ambiente positivo e produtivo, elevando seu humor e encorajando você a estudar com mais eficácia e por mais tempo. A música clássica, por exemplo, é recomendada como o melhor estilo para aumentar o poder do seu cérebro, mas alguma outra que seja somente instrumental também pode funcionar.

2. Faça uma caminhada rápida

Muitos alunos acham que devem passar todo o tempo antes das provas com os livros abertos e a caneta pronta para fazer anotações. No entanto, pesquisas provam que exercícios, como caminhar, podem aumentar sua memória e capacidade cerebral.

3. Planeje sua rotina de estudos

Isso pode não ser uma grande surpresa, mas o que é chocante é a quantidade de alunos que desconsideram os benefícios de criar um plano de estudo. Com esse cronograma estabelecido, você pode se tornar mais produtivo e motivado a cada dia que se dedica ao estudo, entendendo seu progresso de aprendizagem.

4. Tente dormir o suficiente

Para algumas pessoas, isso é algo sempre colocado em dúvida, especialmente se você está tentando obter o máximo da vida de estudante, seja para concurso ou para o ENEM, por exemplo.

Mas os benefícios de uma boa noite de sono nunca podem ser subestimados. Mais importante ainda, o sono ajuda seu cérebro a assimilar novos conhecimentos em sua memória de longo prazo para que você possa se lembrar deles quando chegar o dia da prova.

Então aquela história comum em cursinhos de que sempre há alguém estudando enquanto você dorme, não deve ser levada muito a sério. Planeje bem suas metas para continuar com sua saúde em dia.

5. Pratique meditação

A meditação é uma das maneiras mais eficazes de fazer uma pausa e ver seu estresse de uma perspectiva diferente. Praticar meditação é outra maneira de manter o foco enquanto melhora a saúde mental e física para reduzir o estresse pré-provas.

Leia mais: Saiba como a meditação pode beneficiar seus estudos

6. Coma chocolate amargo

Acredite ou não, isso é 100% verdadeiro. Comer chocolate amargo com mais de 70% de cacau combate o cortisol, o hormônio do estresse do exame e tem um efeito relaxante geral no corpo. Além disso, o chocolate libera endorfinas que atuam como um combatente natural do estresse.

7. Extravase

Às vezes você só precisa falar com alguém ou então gritar na janela. Descubra o que você está sentindo e extravase. Falar com um membro da família ou amigo pode destacar o panorama geral para você e capacitá-lo a superar o estresse antes das provas.

8. Liberte-se das distrações

Você nem percebe a quantidade de vezes que entra no Facebook, Instagram ou qualquer que seja o seu vício?

Quando você soma tudo junto, é uma perda de tempo significativa. Pode ser difícil se desligar de sua vida fora do estudo, mas manter o objetivo final e o prazo em mente facilitará o processo.

E então, está preparado para suas próximas provas? Tente seguir as dicas para chegar na hora se muitas preocupações e estresse.

Leia mais sobre o tema: