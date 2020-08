Concessionária de Veículos não Pode Calcular Comissões de Vendedor Abatendo Descontos Concedidos Como Cortesia aos Clientes

Nos autos do Processo, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve sentença proferida nos autos do Processo 0020881-63.2015.5.04.0251 que, nos aspecto, mandou uma concessionária de veículos ressarcir um ex-vendedor por descontos indevidos nas suas comissões.

Inicialmente, a juíza Patrícia Zeilmann Costa firmou esse entendimento em processo iniciado na 1ª Vara do Trabalho de Cachoeirinha, na região metropolitana do Rio Grande do Sul.

Diante disso, a concessionária não pode descontar da base de cálculo das comissões do vendedor de veículos as cortesias que concede aos seus clientes.

Neste sentido, de acordo com informações da Assessoria de Imprensa do TRT-RS, para o colegiado, essa conduta caracteriza transferência dos riscos da atividade econômica do empregador para o empregado, prática vedada pela legislação trabalhista.