Concurso BASA: CESGRANRIO assina contrato para organizar edital!

O Banco da Amazônia vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso BASA 2021) para preenchimento de vagas na área de Tecnologia da Informação (TI). O certame está previsto para ser publicado entre o final deste ano e janeiro de 2021.

A banca organizadora já está definida: Fundação Cesgranrio. A empresa vai ser responsável por receber as inscrições e aplicar as etapas da seleção, como as provas objetivas. O extrato do contrato entre as partes foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 10 de agosto.

De acordo com o coordenador de Planejamento de Pessoas, Pablo Nahmias, o edital Concurso BASA 2021 vai contar com 05 vagas para o cargo de Técnico Cientifico na área de Tecnologia da Informação. Para concorrer a uma das vagas, será necessário nível superior.

“Serão ofertadas cinco vagas para preenchimento imediato, além de cadastro de reserva”, informou Pablo Nahmias.

O salário do cargo, conforme dados de 2018, é de R$4.147,48, por uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, o que equivale a seis horas diárias. O valor inclui o ticket e cesta alimentação de R$1.317,73.

De acordo com o coordenador, somente em 2021, será iniciado um estudo para concurso Basa para a carreira de técnico bancário, que exige o nível médio.

“Somente após esse estudo, será informada a quantidade de vagas, informações sobre a contratação da empresa organizadora e demais informações inerentes ao processo”.

O valor do salário para esses profissionais, há dois anos, chegava a R$3.698,55, contando o valor do ticket e a cesta alimentação (R$1.317,73). Os profissionais têm jornada de trabalho de 30 horas por semana.

Último edital do concurso BASA foi aberto em 2018

O último concurso para o Banco da Amazônia foi realizado em 2018. O edital trouxe de 46 vagas imediatas, sendo 20 para técnico bancário, 25 para técnico científico – TI e uma para médico do trabalho. Além da possibilidade de formação de cadastro de reserva.

As oportunidades foram destinadas aos Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins.

De acordo com o relatório divulgado pela banca organizadora, foram 119.627 candidatos inscritos, sendo 117.601 de Técnico Bancário, 2.004 de Técnico Científico – Tecnologia da Informação e 22 de Técnico Científico – Médico do Trabalho.

As vagas foram destinadas as cidades de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Extrema, Feijó, Plácido de Castro, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Xapuri, Boca do Acre, Carauari, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Maués, Parintins, Tefé, Laranjal do Jari, Macapá, Santana, Alto Parnaíba, Bacabal, Balsas, Caxias, Carolina, Coroatá, Estreito, Imperatriz, Pinheiro, Santa Inês, São Luís, Vitória do Mearim e Barra do Garças.

Além disso, foram abertas vagas para Cáceres, Cuiabá, Guiratinga, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Abaetetuba, Alenquer, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Cametá, Canaã dos Carajás, Capanema, Castanhal, Conceição do Araguaia, Dom Eliseu, Eldorado dos Carajás, Igarapé-Miri, Itaituba, Jacundá, Marabá, Monte Alegre, Nova Ipixuna, Novo Progresso, Novo Repartimento, Óbidos, Pacajá, Paragominas, Paraoapebas, Placas, Redenção, Rondon do Pará, Rurópolis, Santarém, Santana do Araguaia, São Félix do Xingú, São Miguel do Guamá, Soure, Tailândia, Tomé Açú, Tucumã, Tucuruí, Uruará, Xinguara, Boa Vista, Caracaraí, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Cerejeiras, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé, Vilhena, Almas, Araguaçú, Araguaína, Araguatins, Colinas do Tocantins, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Miracema do Tocantins, Miranorte, Natividade, Palmas, Paraíso do Tocantins, Pedro Afonso, Porto Nacional, Tocantinópolis e Xambioá.

As provas objetivas foram aplicadas em Belém/PA, Boa Vista/RR, Cuiabá/MT, Macapá/AP, Manaus/AM, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Santarém/PA e São Luís/MA. A avaliação teve duração de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, para o cargo de nível médio e de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para o cargo de nível superior.

Provas

Para o cargo de TÉCNICO BANCÁRIO foi constituída de provas objetivas de conhecimentos básicos, com 30 questões, e de Conhecimentos Específicos, com 30 questões, num total de 60 questões de múltipla escolha.

A prova objetiva de Conhecimentos Básicos, de caracteres eliminatório e classificatório, totalizará 30 pontos e será composta de questões de:

Língua Portuguesa I (5 questões, no valor de 1 ponto cada, subtotalizando 5 pontos);

Matemática I (5 questões, no valor de 1 ponto cada, subtotalizando 5 pontos);

Legislação I (5 questões, no valor de 1 ponto cada, subtotalizando 5 pontos);

Atualidades I (5 questões, no valor de 1 ponto cada, subtotalizando 5 pontos);

Noções de Informática I (5 questões, no valor de 1 ponto cada, subtotalizando 5 pontos);

e Atendimento (focado em vendas) I (5 questões, no valor de 1 ponto cada, subtotalizando 5 pontos).

A prova objetiva de Conhecimentos Específicos, de caracteres eliminatório e classificatório, terá 30 questões, no valor de 1 ponto cada, totalizando 30 pontos. Cada questão das provas objetivas apresentou 5 (cinco) alternativas (A; B; C; D e E), sendo uma única delas a resposta correta.

