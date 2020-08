Concurso Câmara de Mangaratiba RJ 2020 abre vagas em todos os níveis

Edital publicado. No Rio de Janeiro, a Câmara Municipal de Mangaratiba abriu novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 24 vagas em todos os níveis de escolaridade no legislativo municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Operador de Computador (4 vagas); Supervisor Legislativo (6 vagas); Redator Legislativo (6 vagas); Vigilante (1 vaga); Assistente de Controle Interno (2 vagas); Consultor Jurídico (1 vaga); Supervisor de Informática (1 vaga); Tesoureiro (1 vaga) e Contador (2 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.293,52 a R$ 2.574,70, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 17 de setembro de 2020, no site oficial da banca organizadora Instituto Access. O valor da inscrição oscila entre R$ 48,00 a R$ 95,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetiva (para todos) com 40 questões de língua portuguesa, noções de informática, legislação e conhecimentos específicos.

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 08 de novembro de 2020. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso