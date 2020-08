Concurso Câmara Municipal de Aracaju SE 2020 tem cronograma alterado

O Legislativo Municipal de Aracaju em Sergipe, retificou edital de concurso público para preenchimento de 52 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior no legislativo municipla.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, que estavam agendadas para o dia 17 de maio de 2020, mas tiveram que ser adiadas, devido a pandemia da Covid-19. Agora, já tem um novo cronograma, e as provas objetivas serão aplicadas em data provável no dia 22 de novembro de 2020. A assessoria de comunicação da Câmara informou também que as inscrições foram reabertas e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 8 a 28 de setembro de 2020, no site oficial da banca organizadora FVG Projetos. O valor da inscrição varia entre R$ 70,00 e R$ 80,00.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico em Enfermagem (1), Técnico em Segurança do Trabalho (1), Enfermeiro (1), Redator (1), Médico (1), Relações Públicas (1), Assistente Administrativo (15), Assistente Legislativo (10), Intérprete e Tradutor de Libras (2), Técnico de Tecnologia da Informação (1), Analista Legislativo (3), Jornalista (02), Contador (1) Procurador Judicial (2), Técnico em Taquigrafia (4) e Analista Administrativo (5)

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.600,00 e R$ 2.300,00, por carga horária de 40 horas semanais.

PROVAS

O concurso contará com prova objetiva (para todos); prova prática; mais prova de títulos para algumas áreas. As avaliações seriam aplicadas no dia 22 de novembro de 2020, em locais e horários a serem informados.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

