Concurso Câmara Municipal de Arantina MG 2020: EDITAL e inscrição!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Câmara de Arantina faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 05 vagas em cargos níveis fundamental, médio e técnico no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais (01 vaga), auxiliar de secretaria (01 vaga); técnico em contabilidade (01 vaga); e motorista (02 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.039,00 e R$ 1.400,00, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 14 de outubro até o dia 16 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Acess. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 ou R$ 50,00.

PROVAS

A seleção consistirá prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, legislação, noções de informática, conhecimento específicos, gerais e atualidades.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 13 de dezembro de 2020. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso