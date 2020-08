Concurso Câmara Municipal de Campo Maior PI 2020: EDITAL retificado

A Câmara de Campo Maior no Estado do Piauí, retifica edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 07 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação I), houve alteração nas atribuições específicas para o cargo de agente operacional de serviços gerais, entre outras alterações.

As oportunidades são para os cargos de agente de controle interno (1 vaga); serviços gerais (1 vaga); motorista – categoria B (1 vaga); e assistente técnico legislativo (4 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 2.000,00, por jornada de trabalho de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de agosto até as 23h59min do dia 18 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Av Moreira. O valor da inscrição oscila entre R$ 45,00 a R$ 85,00,

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, informática e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 08 de novembro de 2020.

Você Pode Gostar Também:

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do legislativo municipal.

ATRIBUIÇÕES

AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS: Processar alinhamentos segundo especificações emanadas da área de proporção social da Prefeitura; preparar alimentos para cozimento, separando-os, lavando-os e picando-os; cozinhar os alimentos de acordo com normas pré-estabelecidas, seguindo regras de higiene; fazer a limpeza da cozinha, bem como dos utensílios usados no preparo dos alimentos; preparar mesa para refeições, seguindo regras de etiqueta pré-estabelecidas; responsabilizar-se pelo preparo e distribuição de todas as refeições diárias; entre outros.

MOTORISTA CATEGORIA B: Dirigir veículos de passeio ou de carga e transportar pessoas e mercadorias; entregar e receber materiais e documentos; abastecer o veiculo sob sua responsabilidade; verificar óleo, água, amortecedores e pressão de pneus; entre outros.

ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO: Prestar assessoria às comissões permanentes e temporárias da Câmara; – Elaborar pareceres para as comissões, solicitando orientações da Assessoria Técnica Jurídica, quando necessário; – Pesquisar assuntos de interesse dos Vereadores; – Participar das reuniões de Plenário, auxiliando os Vereadores no que se fizer necessário; entre outros.

AGENTE DE CONTROLE INTERNO: Desenvolver atividades de avaliação e análise de resultados quanto à eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira é patrimonial do Legislativo; Proceder à elaboração de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e demais atos ao cumprimento legal da incumbência; entre outros.

Informações do concurso