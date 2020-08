Concurso Câmara Municipal de Itapema SC 2020 tem PROVAS remarcadas

Em Santa Catarina, a Câmara Municipal de Itapema retifica edital (nº 01/2020) de concurso público que visa o preenchimento de 06 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior no legislativo municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o último dia 30 de agosto de 2020, foi suspensa devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia da Covid-19 (novo Coronavírus). Agora, as avaliações estão previstas para serem aplicadas em data provável no dia 22 de novembro de 2020, em locais e horários a serem confirmados.

As oportunidades são para os cargos de Recepcionista (1 vaga); Assistente Administrativo (1 vaga); Contador (1 vaga); Motorista (1 vaga); Advogado (1 vaga); e Analista Legislativo (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.158,80 a R$ 4.906,39, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 27 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IPPEC. O valor da inscrição varia entre R$ 70,00 a R$ 150,00.

PROVAS

O concurso consistirá prova objetiva (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e legislação e conhecimentos específicos do cargo; mais prova de títulos.

ATRIBUIÇÕES

ADVOGADO: a) Descrição Sumária: Executar atividades de consultoria e assessoramento jurídico em geral, interpretação e aplicação de leis. b) Descrição Detalhada: Representar a Câmara em juízo; Assistir as ações movidas contra o Câmara; Propor e contestar ações em geral; Acompanhar permanentemente o andamento de processos e ações judiciais; Assessorar e orientar as chefias nos assuntos relacionados com os conhecimentos técnico-especializados da categoria; Emitir pareceres de natureza jurídica; Programar, organizar, coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas com a representação judicial e o assessoramento jurídico em geral; entre outros.

ANALISTA LEGISLATIVO: a) Descrição Sumária: Executar pesquisas, estudos, controle, acompanhamento, avaliação, implantação e a coordenação de ações, programas, planos e projetos de natureza legislativa. b) Descrição Detalhada: Pesquisar dados e proceder a estudos comparados, visando projeções do serviço, bem como manter banco de dados especificas relativos ao setor de trabalho; Analisar atos e fatos técnicos e administrativos apresentando soluções e alternativas técnicas inerentes a sua área de atuação; * Analisar, diagnosticar e avaliar os programas, projetos e ações inerentes a sua área de atuação; Propor normas de natureza técnica ou administrativa compatíveis com sua área de atuação; Manter atualizado material informativo de natureza técnica e administrativa, diretamente relacionada com as atividades desenvolvidas pelo setor onde desempenha suas funções; Executar trabalhos de natureza técnica e administrativa pertinentes a sua formação, compatíveis com sua área de atuação; entre outros.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: a) Descrição Sumária: Organizar e executar serviços auxiliares nas áreas administrativas, técnica e operacional. b) Descrição Detalhada: Coordenar e executar trabalhos relacionados com a organização e atualização de arquivos e fichários; Redigir instruções, ordens de serviço, minutas de cartas, ofícios, memorandos e atos administrativos; Auxiliar na aquisição e, suprimento de material permanente e de consumo divulgação de editais e outras tarefas correlatas; Coordenar, controlar e executar o cadastramento dos bens de caráter permanente; Auxiliar o pessoal técnico na definição de objetivos e no planejamento administrativo; Auxiliar e propor o aperfeiçoamento e adequação da legislação e normas específicas, bem como, métodos e técnicas de trabalho; * Participar, mediante supervisão e orientação, de trabalhos relacionados à concorrência ou tomada de preços para aquisição de material, redigindo atos, termos de ajuste e contratos correspondentes; Executar serviços de digitação; Executar serviços de desenhista; * Executar serviços de operador de sistema; Executar trabalhos referentes a registro, análise e controle de serviços contábeis; entre outros.

CONTADOR: a) Descrição Sumária: Desenvolver atividades relativas aos atos e fatos da contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial, compreendendo a elaboração e análise de balancetes, balanços, registro e demais demonstrações contábeis. b) Descrição Detalhada: Elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; Elaborar os balancetes mensais, orçamentários, financeiro e patrimonial com os respectivos demonstrativos; Elaborar balanços gerais com os respectivos demonstrativos; Elaborar registros de operações contábeis; Organizar dados para a proposta orçamentária; Elaborar certificados de exatidão de balanços e outras peças contábeis; Fazer acompanhamento da legislação sobre execução orçamentária; entre outros.

MOTORISTA: a) Descrição Sumária: Conduzir e conservar veículos motorizados, utilizados no transporte oficial de passageiros. b) Descrição Detalhada: Dirigir veículos oficiais, transportando pessoas e materiais; Zelar pela abastecimento, conservação e limpeza do veículo sob sua responsabilidade; Efetuar pequenos reparos no veículo sob sua responsabilidade; * Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a sua viatura; * Proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e manutenção em geral; Proceder ao mapeamento de viagens, identificando usuários, seu destino, quilometragem, horários de saída e chegada; Tratar os passageiros e usuários com respeito e urbanidade; Manter atualizada sua Carteira Nacional de Habilitação e a documentação do veículo; Atender as necessidades de deslocamento a serviço, segundo determinação dos usuários, registrando as ocorrências; Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

RECEPCIONISTA: a) Descrição Sumária: Atua nas dependências internas da Câmara de Vereadores, recepcionando o publico em geral, conduzindo-os aos respectivos setores, gabinetes e também ao plenário quando necessário for no horário de expediente; b) Descrição Detalhada: Recepcionar o público em geral conduzindo-os aos respectivos setores, gabinetes e também ao plenário quando necessário for no horário de expediente; Exercer quaisquer atividades afins ou compatíveis com as atribuições do cargo.

