Concurso Câmara Municipal de Japeri RJ 2020 tem inscrições reabertas

Edital oferta vagas de níveis fundamental e médio e salários de até R$ 2.142,91

No Estado do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal de Japeri retifica edital de concurso público para preenchimento de 10 vagas em cargos de níveis fundamental e médio no legislativo municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação II), o concurso foi reaberto e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 25 de agosto de 2020, no endereço eletrônico do Instituto Consulpam. O valor da inscrição oscila entre R$ 14,35 e R$ 16,15. Além disso, houve atualização no conteúdo programático no cago de Guarda Legislativo no tema legislação específica.

As oportunidades são para os cargos de Guarda Legislativo (3 vagas); Recepcionista (2 vagas) e Telefonista (1 vaga); Copeiro (1 vaga); Servente de Limpeza (2 vagas); Almoxarife (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.363,68 a R$ 2.142,91, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 2 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Consulpam. O valor da inscrição oscila entre R$ 14,35 e R$ 16,15.

PROVAS

O concurso consistira com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, conhecimentos matemáticos e noções de direito administrativo e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas no dia 27 de setembro de 2020.

