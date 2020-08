Concurso CREFONO RJ: Homologação do Resultado final é divulgada

O Conselho Regional de Fonoaudiologia do Rio de Janeiro, que compreende a 1ª Região, divulgou a homologação do resultado final do concurso para o preenchimento de 04 vagas e formação de cadastro de reserva em dois cargos.

Os salários oferecidos poderão chegar a até R$ 3.245,37. O Instituto Quadrix, banca organizadora, liberou o documento (clique aqui e veja).

Os aprovados serão lotados no Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes e municípios que compõe o Conselho.

O edital conta com vagas para os cargos de Profissional Administrativo (02 vagas), cargo com requisito de certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio; Agente Fiscal (02 vagas), com exigência de curso de graduação de nível superior em Fonoaudiologia e registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Fonoaudiologia (CREFONO).

Os salários oferecidos chegam a R$ 1.422,56 para nível médio e de R$ 3.245,37 para nível superior. Além disso, os profissionais contarão com vale refeição, no valor de R$ 32,00 por dia laborado, vale-alimentação no valor de R$ 175,00 por mês, plano de saúde (médico, hospitalar), plano de cargos e salários e vale transporte, conforme legislação em vigor.

Inscrição Concurso CREFONO RJ

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23 horas e 59 minutos do dia 29 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora do certame (www.quadrix.org.br).

A taxa de inscrição custou R$ 45,00 para Profissional Administrativo e de R$ 55,00 para Agente Fiscal.

Etapas e Provas

O concurso CREFONO-RJ 2019/2020 vai contar com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para o cargo de nível superior.

As avaliações objetivas foram aplicadas no dia 16 de fevereiro de 2020, turno da tarde, no Rio de Janeiro.

Validade

A validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por conveniência administrativa.

Informações do concurso