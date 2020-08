Concurso da Polícia Civil: 1.800 vagas para Agente Policial! Até R$8.698,78

Está em andamento o novo edital de concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (Concurso PC DF 2020) para o cargo de Agente Policial. De acordo com o documento publicado, são nada menos que 1.800 vagas para a carreira. A responsabilidade do concurso será do Cebraspe (antigo Cespe/UnB).

Vagas imediatas

Ampla concorrência : 450 vagas

: 450 vagas PcD : 30 vagas

: 30 vagas Negros: 120 vagas

Cadastro Reserva

Ampla concorrência : 900

: 900 PcD : 60 vagas

: 60 vagas Negros: 240 vagas

O quantitativo de redações corrigidas, porém, poderá ser maior, uma vez que o edital prevê 3.600 redações corrigidas, com os aprovados passando para as fases seguintes.

O concurso PC DF 2020

Os aprovados no concurso PC DF 2020 serão contratados sob regime estatutário, o que prevê estabilidade empregatícia após o estágio probatório.

O cargo de Agente Policial requer nível superior em qualquer área, com diploma devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Para concorrer a uma das vagas será necessário ter 18 anos ou mais (não foi fixado idade máxima) e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria “B” ou superior em plena validade.

A escolaridade deve ser comprovada no momento da posse no cargo. Já o documento da CNH deverá ser apresentado no ato da matrícula no curso de formação.

A remuneração inicial da carreira começa na terceira classe. O salário inicial do Agente Policial nessa fase é de R$8.698,78. Após progressões, o Agente Policial passa pela segunda e primeira classes, até chegar na especial, cujo valor pago será de R$13.751,51.

Inscrição Concurso PC DF 2020 – Agente Policial

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso de Agente Policial devem se inscrever entre 18 de agosto e 09 de setembro de 2020, no site oficial da banca organizadora. A taxa de inscrição vai custar R$196, devendo ser paga por meio do Guia de Recolhimento da União – GRU. O pagamento deverá ser feito até o dia 11 de setembro.

Os candidatos poderão solicitar isenção da taxa de 20 a 27 de julho, podendo ser solicitadas em várias possibilidades, sendo:

Inscritos no CadÚnico;

Doadores de medula óssea;

Doadores de sangue;

Beneficiários de programa social;

Prestadores de serviços à Justiça Eleitoral;

Doadores de medula (isenção parcial); e

Comissário ou agente de proteção da Infância e da Juventude.

Etapas e Provas do Concurso PC DF 2020 – Agente

O Concurso PC DF 2020 – Agente Policial vai ser composto por diversas etapas, sendo que a primeira fase vai ser composta por provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, com avaliações objetivas e discursiva. O exame está previsto para o dia 18 de outubro de 2020.

Na prova objetiva, o concurso PC-DF 2020 terá 120 questões, no estilo certo ou errado, tradicional da banca. Do total, 50 serão de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos. A avaliação terá duração de quatro horas e meia.

Conhecimentos Básicos – 50 questões

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Conhecimentos sobre o Distrito Federal Atualidades (somente para a Prova Discursiva)

Conhecimentos específicos – 70 questões

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal

Noções de Direito Processual Penal

Noções de Direitos Humanos

Informática

Matemática e Raciocínio Lógico

Estatística

Contabilidade

Critérios de aprovação

De acordo com o edital, será aprovado na prova objetiva o candidato que alcançar, no mínimo, 10 pontos em Conhecimentos Básicos, 21 em Conhecimentos Específicos e 36 na soma das duas provas.

Na avaliação discursiva, a prova contará com redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas de Atualidades. Será aprovado quem conseguir pelo menos 18 pontos. A nota máxima é de 30 pontos.

Demais etapas

Além da prova objetiva e discursiva, o concurso PC-DF 2020 para Agente de Polícia vai contar com:

Prova capacidade física;

Exames biométricos e avaliação médica;

Prova de capacidade física

Avaliação psicológica;

Sindicância de vida pregressa; e

Investigação Social.

A segunda fase do concurso vai contar com curso de formação profissional.

A validade do concurso PC-DF para Agente Policial será de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final e podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

