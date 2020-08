Concurso DETRAN PI: Deputada pede novo edital para preencher 200 vagas

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Piauí tem grande expectativa para abrir um novo concurso público (Concurso DETRAN PI). Após o novo diretor do órgão, Garcias Guedes, ter comentado sobre um novo certame em pauta, foi a vez da deputada Flora Izabel comentar sobre reforço de servidores para o Departamento.

Segundo o que informou a deputada, um novo concurso público DETRAN-PI é necessário para o preenchimento de 200 vagas para examinadores. De acordo com ela, a falta de pessoal tem atrapalhado o desempenho das atividades no órgão.

A parlamentar defende que um novo concurso seja liberado o quanto antes, com o quantitativo mencionado por ela. A contratação de novos servidores serviria para aumentar a produtividade, uma vez que o quadro está bastante reduzido diante das demandas que aumentaram, sobretudo com o crescimento da frota de veículos nos últimos anos.

Segundo ela, um novo concurso vai possibilitar que examinadores atuem em mais cidades do Piauí, como: Parnaíba, Floriano, Picos, Bom Jesus e São Raimundo Nonato, beneficiando ainda os demais municípios próximos destas regiões.

Segundo informações da Assembleia Legislativa-PI, os exames práticos nos municípios mencionados são realizados pelos examinadores apenas na capital Teresina-PI.

O concurso DETRAN PI

De acordo com o que informou a parlamentar, o Departamento conta com aproximadamente 40 examinadores, que precisam atender aos 224 municípios do estado. Sendo assim, dificulta um atendimento com rapidez.

“O número reduzido de servidores diante da grande procura pelos serviços impacta negativamente na arrecadação do órgão e na prestação dos serviços aos piauienses que procuram tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)”, disse.

De acordo com o que informou a ALEPI, o cargo de examinador só poderá ser exercido por servidor concursado, admitido para esse cargo. E essa mesma lei proíbe a terceirização deste serviço.

A deputada acredita que a melhor alternativa é a realização de um novo concurso público. Ainda segundo ela, o certame ajudará na ampliação da arrecadação e garante a prestação dos serviços de exames práticos.

“Aumentou muito a procura pelos serviços em todo o Piauí nos últimos anos, principalmente, em função das facilidades de acesso a veículos de passeios e a motos, enquanto o número de examinadores apenas reduziu por falta de concurso público ao longo dos anos. Diante da situação, fica impossibilitada a realização, em tempo hábil e de forma mais ágil, de todos os exames práticos para as expedições das habilitações”, disse a deputada Flora Izabel.

Edital na área de TI

O novo diretor do órgão, Garcias Guedes, demonstrou que lutará para abrir novos concursos durante sua gestão. Ele pretende modernizar o sistema do órgão e rejuvenescer o quadro de pessoal, que não recebe novos servidores há mais de oito anos.

“É uma realidade que não podemos deixar de levar em consideração. Entretanto, são pessoas/servidores valorosos que ajudam o Detran como um todo. Iremos debater com o pessoal da Secretaria de Administração sobre a possibilidade de realização de novos concursos para poder rejuvenescer o corpo de servidores do Detran.”

Último edital em 2012

Em 2012, o órgão abriu um edital de processo seletivo, ou seja, para contratação temporária. Na ocasião, a seleção contou com vagas para preenchimento de vagas na área de TI.

Foram oferecidas, ao todo, 22 vagas, em cargos de níveis médio/técnico e superior na área de Tecnologia, nos cargos de Analista de Suporte Pleno, Analista de Suporte Junior, Técnico de Suporte, Analista de Sistema Pleno, Programador e Analista de Sistema Junior.