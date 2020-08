Concurso DPE RJ Defensor 2020/2021 tem edital em elaboração para 30 vagas

Um novo edital de concurso público da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (Concurso DPE-RJ) para o cargo de Defensor será divulgado em breve. A expectativa é que o novo certame seja publicado para, aproximadamente, 30 vagas. Este será o XXVII concurso para ingresso na carreira de defensor.

A confirmação de abertura do concurso veio pela Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (Fesudeperj), por meio de publicação no Instagram .

No momento, ainda não há uma data exata de publicação do edital de concurso da DPE-RJ. No entanto, isso não deve demorar a acontecer, conforme informou a Fundação a um dos seus seguidores na rede social.

“Podemos dizer que será lançado muito em breve ??”, disse a Fesudeperj

A Fesudeperj, fundação privada, atua na preparação de candidatos para ingresso na carreira da Defensoria Pública. De acordo com a fundação, 100% dos aprovados do último concurso foram alunos da Escola da Defensoria.

Atualmente, a Defensoria Publica-RJ conta com um déficit de 39 cargos vagos, sendo, desses, 17 cargos de defensor substituto.

Sobre o cargo de Defensor

Para concorrer ao cargo de Defensor, o candidato deverá ter bacharelado em Direito, por meio de graduação. Além disso, é exigido experiência de prática profissional de, no mínimo, dois anos – a ser verificada até no máximo até a data da posse, podendo ser antecipada na inscrição definitiva.

O salário do cargo no último concurso foi de R$19.820. Atualmente, a estrutura de remuneração da carreira de Defensor é composta da seguinte forma:

Defensor público substituto – R$25.666,87

Defensor público – R$27.017,67

Defensor público especial – R$28.439,89

Último edital de concurso DPE-RJ para Defensor foi em 2018

O último edital de concurso público da DPE-RJ foi divulgado em 2018, quando o órgão abriu nada menos que 20 vagas, sendo uma na classe inicial, para provimento imediato. A taxa de inscrição para participar foi de R$300,00.

O concurso contou com as seguintes etapas:

Inscrição preliminar

Prova Escrita Preliminar

Provas Escritas Específicas

Inscrição definitiva;

Provas de Sustentação Oral

Avaliação de Títulos

A prova objetiva preliminar trouxe 13 disciplinas. As questões abordaram temas de Direito Civil; Direito Processual Civil; Princípios Institucionais da Defensoria Pública; Direito Empresarial; Direito Penal; Direito Processual Penal;Direito de Execução Penal; Criminologia; Direito Constitucional; Direito Administrativo; Direitos Humanos das Pessoas em Situação de Vulnerabilidade; Tutela Coletiva;Direito da Criança e do Adolescente.

Na prova escrita específica, o concurso DPE-RJ para Defensor contou com três blocos, conforme distribuição abaixo:

Banca 1: Direito Civil; Direito Processual Civil; Tutela Coletiva;Direito Empresarial; Princípios Institucionais da Defensoria Pública;

Banca 2: Direito Processual Penal; Direito Processual Penal;Criminologia; e Direito de Execução Penal;

Banca 3: Direito Constitucional; Direito Administrativo; Direito da Criança e do Adolescente; e Direitos Humanos das Pessoas em Situação de Vulnerabilidade.

Informações do concurso