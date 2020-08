Concurso Funsaúde CE 2020: Edital com 12 mil vagas começa a sair a partir deste mês

A Fundação de Saúde do Ceará vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso Funsaúde CE 2020) em breve. A partir deste mês de agosto serão liberados os novos editais do órgão. Serão abertas cerca de 12 mil vagas até o final deste ano.

De acordo com o secretário de Saúde do estado, Dr. Cabeto, em entrevista ao site Diário do Nordeste, os primeiros contemplados vão ser o Hospital de Messejana, localizado na zona sudeste da capital, e o Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

Em uma outra oportunidade, o secretário já havia revelado que para essas unidades seriam abertas aproximadamente 6 mil vagas. Os cargos e salários do concurso ainda não foram divulgados.

Além disso, outros hospitais do Estado geridos pela FunSaúde-CE ainda passam por estudos para ter o número de vagas definido. No entanto, de acordo com o secretário de Saúde, o processo será realizado em todas as unidades até o fim deste ano.

“Estamos fazendo o que a gente chama de redimensionamento das unidades, para que a gente possa abrir o concurso com o número de vagas adequadas. Isso em parceria com o Instituto Einstein de Gestão. Duas das nossas unidades já terminaram esse redimensionamento, foi o HGF e o Hospital de Messejana, portanto devem ser os primeiros concursos.”

De acordo com o chefe da pasta, uma parceria foi feita com o Instituto de Gestão do Hospital Albert Einstein para redimensionar todas as unidades de saúde cearenses e avaliar a proporção do certame.

Apenas para os hospitais Geral de Fortaleza e de Messejana deverão ser abertas seis mil vagas. As declarações foram dadas na manhã da última terça-feira, 28 de julho, em entrevista à Rádio O POVO CBN, no Facebook.

Um plano de carreira para os profissionais que serão contratados já está sendo construído.

De acordo com o Governador do Estado, Camilo Santana, a seleção será anunciada em breve.

A declaração do chefe do executivo estadual foi dada na manhã da última sexta-feira, 24 de julho, na solenidade em que foi assinado o decreto que regulamenta o funcionamento da instituição, criada em março deste ano.

“Profissionais serão selecionados publicamente para cumprir a sua missão nos hospitais, nas policlínicas, em toda a estrutura de saúde pública do Ceará. Estamos dando passos importantes e esse momento de pandemia mostrou muitas cicatrizes de desigualdades no país. Vivemos num país que é um dos mais desiguais do planeta. Essa pandemia mostrou essa realidade, assim como mostrou a importância do Sistema Único de Saúde. Mais de 80% da população cearense utilizam o SUS.”

Concurso Funsaúde-CE é aguardado desde o mês de março

Criada em março dese ano, a Fundação Regional de Saúde do Ceará foi sancionada pela Lei nº 17.186/2020, que dispõe sobre um novo gerenciamento de serviços de saúde assistenciais do Ceará.

A instituição terá as seguintes competências:

– Prestar serviços de saúde à população em todos os níveis de complexidade próprios do Estado;

– Prestar apoio aos municípios e consórcios públicos de saúde em serviços de assistência à saúde de âmbito regional;

– Desenvolver programas de educação permanente de forma regionalizada para os profissionais de saúde do SUS;

– Coordenar as atividades regionais da central de regulação assistencial;

– Monitorar o cumprimento dos indicadores regionais e dos resultados qualitativos dos serviços regionais de saúde no âmbito do SUS;

– Desenvolver atividades de caráter científico e tecnológico.

“O Ceará foi dividido em cinco macrorregiões de saúde, então cada uma, até o final do nosso governo terá pelo menos um hospital de alta complexidade funcionando,” disse.

O concurso deve ser publicado logo após o Conselho Superior em conjunto com a Sesa CE instituírem a estrutura do quadro de funcionários e dar partida aos trâmites para publicar o edital do concurso. Os empregados estarão sujeitos ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).