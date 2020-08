Concurso Ministério da Saúde: EDITAL com mais de 4 mil VAGAS a qualquer momento

O Ministério da Saúde confirmou! A pasta vai reabrir as inscrições de seu processo seletivo para preenchimento de 4.117 vagas temporárias. A pasta disse que a seleção com 4.117 vagas temporárias, que foi suspensa, será reaberta neste mês de agosto.

A informação vai ao encontro do que disse o coordenador-geral de gestão de pessoas do Ministério da Saúde, Ademir Lapa, em reunião com dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência no Estado do Rio (Sindsprev/RJ).

No dia 23 de julho, Ademir disse que os interessados poderiam se inscrever entre 10 e 21 de agosto, com previsão de finalizar todo o processo até setembro. Serão oferecidas as mesmas 4.117 vagas divulgadas em maio.

Ao site Folha Dirigida, a pasta disse que o “o novo edital para contratação será publicado, tendo como previsão, a primeira quinzena de agosto. Os cargos e vagas serão os mesmos do edital anteriormente divulgado, e observará o dimensionamento da área demandante, bem como as condições devidamente autorizadas pelo Ministério da Economia”.

Além disso, o Ministério disse que o último edital foi cancelado por conta da edição da Medida Provisória nº 974, de 28/05/2020 , que autorizou a prorrogação de contratos por tempo determinado no Ministério.

Seleção de 4 mil vagas

Foi divulgado o novo edital de seleção para o preenchimento de 4.117 vagas. De acordo com os documentos, são 4.117 vagas para atuação em hospitais federais do Rio de Janeiro.

As vagas são para cargos dos níveis médio, técnico e superior. Os aprovados vão atuar nas ações do combate do novo coronavírus. Os salários vão chegar a até R$11 mil.

As vagas do Ministério da Saúde são destinadas aos hospitalares federais do Rio de Janeiro: Hospital Federal do Andaraí (HFA); Hospital Federal de Bonsucesso (HFB); Hospital Federal da Lagoa (HFL); Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE); Hospital Federal de Ipanema (HFI); Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF); Instituto Nacional de Cardiologia (INC); Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO); e Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA).

De acordo com o edital, há vagas para Atividades de Suporte em Gestão e Manutenção Hospitalar. A exigência é de nível médio. O salário é de R$1.700 para 40 horas semanais.

Quem possui nível médio, com formação técnica em Enfermagem, podem concorrer ao cargo de Técnico de Enfermagem. Os salários vão chegar a R$2.000 para jornada de 40 horas semanais.

Para nível superior, as vagas temporárias são destinadas para médicos 24 horas, com salário de de R$11 mil.

Além disso, há vagas para enfermeiro e atividades de gestão e manutenção hospitalar. Os salários chegam a R$3.500 e R$3.000, respectivamente, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os contratos serão assinados por seis meses, com possibilidade de prorrogação por até dois anos, conforme a necessidade da situação de calamidade pública provocada pela pandemia do coronavírus.

Cargos e vagas do concurso

Em relação ao número de vagas, os cargos ficaram distribuídos da seguinte maneira:

Médico : 1.137 vagas

: 1.137 vagas Enfermeiro : 996 vagas

: 996 vagas Atividades de gestão e manutenção hospitalar (nível superior) : 604 vagas

: 604 vagas Técnico de Enfermagem : 865 vagas

: 865 vagas Atividades de gestão e manutenção hospitalar (nível técnico): 515 vagas

Inscrição e Etapas

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever através do site entre 10 e 21 de agosto. A seleção vai contar com análise curricular e os candidatos aprovados serão convocados via e-mail cadastrado no ato da inscrição.