Concurso PC SE: EDITAL para Agente e Escrivão com 60 vagas deve sair em 2021

A Polícia Civil do Estado de Sergipe vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PC SE 2020) em breve. A corporação revelou que a previsão é que o edital seja publicado em 2021.

Algumas bancas organizadoras já estão sendo analisadas. A confirmação veio através de uma transmissão ao vivo nos perfis do Instagram da Polícia Civil de Sergipe e da Secretaria de Segurança Pública, mediada pela Assessoria de Comunicação da corporação.

As informações foram passadas pelo agente de Polícia Civil, Evandro Machado, que também é chefe de gabinete da secretaria e representante da pasta.

“Gostaria de agradecer, sobretudo, ao governador Belivando Chagas, que mesmo em meio a um momento de instabilidade econômica no país permitiu autorizar o concurso para agente e escrivão,” disse.

A confirmação da autorização do concurso veio no dia 20 de agosto, por meio de publicação oficial no Instagram da corporação. O edital terá 60 vagas para agentes e escrivães.

O anúncio de autorização do concurso PC-SE 2020 foi feito em vídeo pelo secretário da Segurança Pública de Sergipe, João Eloy de Menezes, e pelo delegado-geral da Polícia Civil de Sergipe, Thiago Leandro.

De acordo com os representantes, a autorização do concurso PC-SE foi dada pelo governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas. Os preparativos serão iniciados em breve.

De acordo com o chefe da pasta, agora com as autorizações o processo do concurso se encontra na Secretaria de Estado da Administração (Sead) para os detalhes finais.

“Isso faz com que oxigene a polícia melhor e com muito trabalho. Quem ganha é toda a sociedade e o povo sergipano”, disse o delegado.

Concurso PC SE: edital no início de 2021; Cespe e IBFC são os cotados

A expectativa também é grande pela publicação do documento de autorização oficial do concurso. Esse, inclusive, deve ser o novo passo do concurso. A SSP e PC-SE aguardam pela publicação da portaria autorizativa no Diário Oficial do Estado ainda em agosto.

Segundo informações preliminares, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) já se mostrou favorável ao novo concurso. Após aprovação do órgão e da Secretaria de Administração (SEAD), a comissão organizadora também deve ser formada.

O grupo de trabalho terá responsabilidade de se reunir para elaborar e preparar a publicação do edital. O documento está previsto para sair no início de 2021.

Ainda não se sabe qual será a banca organizadora do concurso. A corporação escolherá uma empresa renomada, que tenha transparência, lisura e responsabilidade. Por isso, estima-se o Cebraspe e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) como exemplos e possíveis candidatos a organização do concurso.

Segundo informações da corporação, essas duas bancas organizadoras organizaram os últimos concursos e têm apresentados bons retrospectos.

Cargos e vagas Concurso PC SE 2021

De acordo com informações da corporação, serão oferecidas 50 vagas para Agente de Polícia e 10 para Escrivão, totalizando 60 vagas.

Ambos os cargos têm requisito de nível superior completo em qualquer área, devendo o diploma ser de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Os salários atualizados ainda não foram confirmados.

“A pessoa tem que ter uma aptidão e uma vocação. A polícia tem um trabalho totalmente diferenciado”, disse o delegado.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, João Eloy, esse processo quando chega na Sead costuma acontecer rapidamente. Sendo assim, o edital não deve demorar a sair.

Ainda segundo ele, agora serão tomadas as devidas providências para a organização desses trâmites, formação de uma comissão para contratar abanca organizadora, escolher a empresa e elaborar o edital do novo concurso.

O delegado da Polícia Civil comentou que as provas devem ser aplicadas no início do ano que vem, mas sem estipular uma data.

Último concurso PC SE

O último edital de concurso da Polícia Civil-SE foi divulgado há dois anos, em 2018, apenas para o cargo de Delegado. Foram oferecidas, na ocasião, 10 vagas imediatas. O concurso contou com: