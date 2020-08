Concurso Prefeitura de Araçariguama SP 2020: Saiu EDITAL com 79 vagas

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Araçariguama via Secretaria Municipal de Educação, divulga a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 79 vagas em cargos de nível médio e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de PEB II – professor de educação musical (1); PEB II – professor de educação artística (1); professor de educação infantil (24); PEB II – professor de língua portuguesa (1); PEB II – professor de historia (1); PEB II – professor de geografia (1); professor de ensino fundamental I (30); PEB II – professor de educação física (1); PEB II – professor de espanhol (1); PEB II – professor de ciências (1); PEB II – professor de matemática (1); assistente educacional (14); PEB II – professor de inglês (1); e PEB II – professor de dança (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.344,64 e R$ 3.723,97, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 24 de agosto (a partir das 10h) até as 23h59min do dia 23 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação Vunesp. O valor da inscrição oscila entre R$ 54,50 ou R$ 75,50.

PROVAS

A seleção consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, conhecimentos pedagógicos e legislação; redação (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos (caráter classificatório).

As avaliações serão aplicadas em datas prováveis nos dias 22 de novembro, 6 e 13 de dezembro de 2020. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso