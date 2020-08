Concurso Prefeitura de Barra do Corda MA 2020 abre mais de 300 vagas

Edital publicado. No Estado do Maranhão, a Prefeitura Municipal de Barra do Corda faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 320 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos:

NÍVEL FUNDAMENTAL: Monitor de Apoio ao Transporte Escolar (8); Monitor de Transporte Escolar (5); Vigia Zona Urbana (15); Auxiliar de Serviços Gerais (15); Coveiro (2); Servente de Pedreiro (6); Vigia Zona Rural (20); Motorista (6); e Pedreiro (4).

NÍVEL MÉDIO: Fiscal de Obras e Posturas (2); Fiscal de Tributos (2); Guarda Municipal (3); Intérprete de Libras (6); Agente Administrativo (15); Agente de Portaria (4); Auxiliar Terapêutico (40); Bombeiro Civil (3); Eletricista (4); Fiscal Ambiental (2); Técnico em Informática (2); Técnico em Mecânica (2); Técnico em Química (2); Técnico em Enfermagem (20); Técnico em Hidráulica (2); Professor de Educação Infantil; Professor de Educação Infantil Indígena (7); Técnico em Agrimensura (2); Técnico em Edificações (2); Técnico Operador de Motoniveladora (1); Técnico Operador de Retroescavadeira (1); Técnico em Eletricidade (2); Técnico em Radiologia (3); Técnico em Segurança do Trabalho (2); e Técnico em Operador de Carregadeira (1).

NÍVEL SUPERIOR: Enfermeiro (15); Enfermeiro Obstetra (2); Engenheiro Agrônomo (2); Engenheiro Civil (2); Engenheiro Eletricista (2); Analista Ambiental (1); Arquiteto (2); Assistente Social (6); Médico Ortopedista (2); Médico Pediatra (2); Médico Psiquiatra (2); Nutricionista (2); Cirurgião-Dentista Geral (3); Coordenador Pedagógico (8); Médico Obstetra (1); Perito Ambiental (1); Professor de Atendimento Educacional Especializado (18); Professor de Libras (6); Psicólogo (5); Professor de Braile (4); Psicopedagogo (4) e Terapeuta Ocupacional (4); Médico Anestesista (2); Médico Cirurgião-Geral (2); Médico Clínico Geral (2); Educador Físico (2); Fisioterapeuta (2); e Fonoaudiólogo (5).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 8.000,00, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

Você Pode Gostar Também:

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 31 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Legatus. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 120,00.

PROVAS

A seleção consistirá com prova objetiva (para todos) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, noções de informática, conhecimentos pedagógicos, atualidades, conhecimentos específicos e locais; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 25 de outubro de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso