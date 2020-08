Concurso Prefeitura de Jenipapo Vieiras MA 2020 abre vagas em todos os níveis

Edital publicado. A Prefeitura Municipal de Vieiras no Estado do Maranhão, abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 159 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade

As oportunidades são para os cargos:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: Técnico em operador de retroescavadeira (1); Vigia (3); Fiscal de obras e postura (1); Fiscal de tributos (3); Técnico de contabilidade (2); Assessor jurídico (1); Auxiliar de pedreiro (1); Auxiliar de serviços gerais (3); Eletricista (1); Motorista categoria D (1); Pedreiro (1); Técnico; Auditor fiscal (1); Administrador (1); Contador (2); ecânica de veículos (1); Técnico em operador de carregadeira (1); Técnico em operador de motoniveladora (1);

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: Agente de trânsito (2); Auxiliar de contabilidade (2) e Agente administrativo (3);

SECRETARIA DE SAÚDE: Assistente social (1); Enfermeiro (1); Educador físico (1); Farmacêutico (1); Nutricionista (1); Nutricionista (1); Odontólogo (1); Digitador (2); Fisioterapeuta (1); e Químico (1);

SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL: Entrevistador social/Cadúnico (1); Coordenadores de serviços sociosassistenciais (2); Psicólogo(1); Auxiliar de serviços gerais (3); Agente administrativo (4); Digitador social/Cadúnico (1); Educador social (2); e Assistente social (1);

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: Atendimento educacional especializado – AEE (3); Interprete/libras (2); Auxiliar de serviços gerais – área indígena (3); Motorista cat. D (5); Vigia (5); Auxiliar de serviços gerais (10);Agente administrativo (5); Psicólogo (1); Assistente social (1); Nutricionista (1); Orientador pedagógico (5); Professor ensino fundamental – educação física (3); Professor ensino fundamental – geografia (1); Professor ensino fundamental – história (1); Professor de educação infantil (15); Professor ensino fundamental – séries iniciais (15); Professor ensino fundamental – matemática (6); Professor ensino fundamental – letras (6); e Professor ensino fundamental – ciências (6).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 3.000,00, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 1º de setembro a 25 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial da ICAP. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 e R$ 110,00.

PROVAS

A seleção consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais; atualidades; noções de informática; legislação do servidor público e noções de administração pública; e conhecimentos específicos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 22 de novembro de 2020. A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

