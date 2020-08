Concurso Prefeitura de Pedro Régis PB 2020: EDITAL e inscrição!

No Estado da Paraíba, a Prefeitura Municipal de Pedro Régis faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 78 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades são para os cargos:

NÍVEL FUNDAMENTAL: Auxiliar de Serviços Gerais, Eletricista Predial, Gari, Merendeiro, Motorista CNH D, Operador de Máquinas e Vigilante;

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: Agente Comunitário de Saúde, Agente de Vigilância Ambiental, Atendente de Farmácia, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Consultório Dentário, Fiscal de Obras, Fiscal de Tributos, Técnico em Enfermagem e Técnico de Laboratório em Análise Clínica;

NÍVEL SUPERIOR: Assistente Social, Arquivista, Biólogo, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Professor de Educação Infantil e Fundamental do 1º ao 5º ano, Professor de Artes, Professor de Educação Física, Professor de Inglês, Professor de Matemática, Professor de Português, Professor de Ciências, Professor de Libras, Psicólogo E Supervisor Educacional.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 e R$ 3.000,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h30min do dia 11 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da ADVISE. O valor da inscrição oscila entre R$ 65,00 (nível fundamental), R$ 80,00 (nível médio) e R$ 100,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, noções de administração pública, fundamentos da educação, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; prova de títulos; além de curso de formação inicial para o cargo de agente comunitário de saúde.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 22 de novembro de 2020. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.