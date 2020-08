Concurso Prefeitura de São Miguel de Taipu PB 2020 abre 83 vagas

Edital publicado. No Estado da Paraíba, a Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu faz saber aos interessados a abertura de concurso público para preenchimento de 83 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

As vagas destinadas são para os cargos:

NÍVEL FUNDAMENTAL: agente de limpeza urbana (4); coveiro (1); auxiliar de serviços gerais (10); agente de vigilância (3); operador de máquinas (1); merendeira (3); motorista (CNH D) (2);

agente de limpeza urbana (4); coveiro (1); auxiliar de serviços gerais (10); agente de vigilância (3); operador de máquinas (1); merendeira (3); motorista (CNH D) (2); MÉDIO/TÉCNICO: auxiliar de consultório dentário (3); auxiliar administrativo (3); agente comunitário de saúde (3); agente de combate as endemias (3); agente fiscal de tributos (1); orientador social (1); agente fiscal de obras (1); e técnico de enfermagem (2);

auxiliar de consultório dentário (3); auxiliar administrativo (3); agente comunitário de saúde (3); agente de combate as endemias (3); agente fiscal de tributos (1); orientador social (1); agente fiscal de obras (1); e técnico de enfermagem (2); NÍVEL SUPERIOR: fonoaudiólogo (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); psicólogo (1); assistente social (3); enfermeiro (3); médico clínico geral (3); médico veterinário (1); nutricionista (1);

fonoaudiólogo (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); psicólogo (1); assistente social (3); enfermeiro (3); médico clínico geral (3); médico veterinário (1); nutricionista (1); NÍVEL MÉDIO MAGISTÉRIO: professor A – educação básica I (10);

professor A – educação básica I (10); NÍVEL SUPERIOR MAGISTÉRIO: supervisor escolar (2); professor B – historia (2); professor B – matemática (2); professor B – educação física (1); professor B – arte (2); professor B – geografia (2); professor B – língua portuguesa (3); professor B – língua inglesa (1); professor B – ciências (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 2.000,00, por carga horária de 25 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 25 de agosto (a partir das 10h) até as 23h59min do dia 24 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Universidade Estadual da Paraíba. O valor da inscrição oscila entre R$ 65,00 a R$ 105,00.

Você Pode Gostar Também:

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, informática, conhecimentos específicos, raciocínio lógico e conhecimentos pedagógicos e legislação educacional; prova de títulos; mais prova prática para os cargos de operador de máquinas e motorista.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 25 de outubro para o nível fundamental e 1º de novembro de 2020 para os níveis médio e superior.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso